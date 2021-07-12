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Motociclista socorrido

Vídeo mostra moto sendo atingida por carro em Anchieta

A colisão entre a moto e um veículo foi na noite deste domingo (11), no Centro do município, no Litoral Sul do Espírito Santo
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

12 jul 2021 às 12:21

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 12:21

A colisão entre um motociclista e um veículo foi na noite deste domingo (11), no Centro de Anchieta
Vídeo mostra moto sendo atingida por carro em Anchieta Crédito: Internauta
Uma câmera de segurança registrou o exato momento de uma colisão entre uma moto e um veículo de passeio na noite deste domingo (11), em Anchieta, na região do Litoral Sul do Espírito Santo. Duas pessoas estavam na moto e foram lançadas por cima do veículo.
Pelas imagens é possível ver que, com o impacto da colisão, uma das pessoas que estava na moto rola por cima do carro e cai na avenida. Pelo vídeo, não é possível saber o que aconteceu com a outra pessoa que estava na moto.
O acidente aconteceu por volta das 20h, no Centro do município, em um cruzamento. A Polícia Militar informou que o motociclista ficou ferido, sendo socorrido e encaminhado ao Pronto Atendimento da região.
A reportagem não conseguiu informações sobre os ocupantes do veículo nem o estado de saúde do motociclista socorrido.

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