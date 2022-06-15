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Carro em chamas

Vídeo: incêndio atinge autoescola no Centro de Vila Velha

Segundo relato de testemunha, as chamas começaram às 14h30, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Uma hora depois, antes de 15h40, o fogo havia sido controlado

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 16:34

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

15 jun 2022 às 16:34
Um incêndio atingiu uma autoescola na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (15). Segundo relato de testemunha, as chamas começaram às 14h30, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Uma hora depois, antes de 15h40, o fogo já havia sido controlado.
Incêndio atinge autoescola em Vila Velha
Incêndio atinge autoescola em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
A moradora da região Stefanny Haray contou que ouviu barulho de explosão, que teria sido gerado por botijão de gás de um veículo incendiado. Não houve feridos, segundo ela.
A reportagem de A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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