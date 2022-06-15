Vídeo: incêndio atinge autoescola no Centro de Vila Velha

Um incêndio atingiu uma autoescola na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (15). Segundo relato de testemunha, as chamas começaram às 14h30, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Uma hora depois, antes de 15h40, o fogo já havia sido controlado.
A moradora da região Stefanny Haray contou que ouviu barulho de explosão, que teria sido gerado por botijão de gás de um veículo incendiado. Não houve feridos, segundo ela.
A reportagem de A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre a ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.