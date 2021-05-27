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Fogo

Vídeo: incêndio atinge área de mata do Aeroporto de Vitória

Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram o fogo, que atingiu uma área de vegetação seca do aeroporto; chamas teriam começado por causa de uma guimba de cigarro

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 22:27

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

26 mai 2021 às 22:27
Incêndio em área do Aeroporto de Vitória na noite desta quarta-feira (26)
Incêndio em área do Aeroporto de Vitória na noite desta quarta-feira (26) Crédito: Reprodução
Um incêndio atingiu a área do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, na noite desta quarta-feira (26). As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, que afirmou que o fogo teve início em uma área de vegetação seca e teria sido causado por uma guimba de cigarro.
A altura das chamas chamou a atenção de motoristas que passavam pela Avenida José Maria Vivacqua Santos, em Jardim Camburi, no momento do incêndio. Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram o fogo consumindo a área de vegetação. Veja abaixo:
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que "a equipe encontrou um pequeno foco próximo à Rodovia Norte Sul e, em seguida, foi informada de outro foco nas dependências do Aeroporto de Vitória". Ambos foram devidamente combatidos. Não houve registro de vítimas ou danos materiais.

Atualização

27/05/2021 - 10:22
O Corpo de Bombeiros enviou uma nota sobre o incêndio. O texto foi atualizado.

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