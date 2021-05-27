Vídeo: incêndio atinge área de mata do Aeroporto de Vitória

Um incêndio atingiu a área do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, na noite desta quarta-feira (26). As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, que afirmou que o fogo teve início em uma área de vegetação seca e teria sido causado por uma guimba de cigarro.
A altura das chamas chamou a atenção de motoristas que passavam pela Avenida José Maria Vivacqua Santos, em Jardim Camburi, no momento do incêndio. Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram o fogo consumindo a área de vegetação. Veja abaixo:
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que "a equipe encontrou um pequeno foco próximo à Rodovia Norte Sul e, em seguida, foi informada de outro foco nas dependências do Aeroporto de Vitória". Ambos foram devidamente combatidos. Não houve registro de vítimas ou danos materiais.
Atualização
27/05/2021 - 10:22
O Corpo de Bombeiros enviou uma nota sobre o incêndio. O texto foi atualizado.