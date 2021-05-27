Vídeo: incêndio atinge área de mata do Aeroporto de Vitória

A altura das chamas chamou a atenção de motoristas que passavam pela Avenida José Maria Vivacqua Santos, em Jardim Camburi, no momento do incêndio. Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram o fogo consumindo a área de vegetação. Veja abaixo:

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Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que "a equipe encontrou um pequeno foco próximo à Rodovia Norte Sul e, em seguida, foi informada de outro foco nas dependências do Aeroporto de Vitória". Ambos foram devidamente combatidos. Não houve registro de vítimas ou danos materiais.