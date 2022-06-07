Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Vídeo: ciclista morre após ser atingido por ônibus em Anchieta

Segundo informações da Polícia Militar, acidente aconteceu na tarde desta segunda (6), na Rodovia do Sol. Vítima, um homem de 70 anos, morreu no local

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 12:36

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 jun 2022 às 12:36
Ciclista morre atropelado por ônibus em Anchieta
Ciclista morre atropelado por ônibus em Anchieta Crédito: Videomonitoramento
Um ciclista de 70 anos morreu na tarde de segunda-feira (6), por volta das 14h, ao se envolver em um acidente com um ônibus, na Rodovia do Sol, na altura de Ponta dos Castelhanos, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O ciclista atravessava a rodovia quando foi atingido pelo coletivo.
Segundo informações da Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na altura do bairro Ponta dos Castelhanos. Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o acidente. O motorista e o ciclista seguiam na mesma direção da via. O motorista tentou desviar do ciclista, ao ver que ele entrou na rodovia, mas não conseguiu evitar a batida.
Quando os militares chegaram, a vítima já estava morta. O motorista do ônibus da Viação Sudeste permaneceu no local e aguardou a viatura, no entanto, segundo a polícia, ele passou mal, precisou ser socorrido e levado para atendimento médico. Depois, o motorista foi encaminhado para a delegacia.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Regional de Anchieta.

O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ÔNIBUS

Procurada pela reportagem, a assessoria da empresa do ônibus lamentou a fatalidade. Disse que o profissional tentou evitar, mas não conseguiu. Informou ainda que estão prestando apoio necessário à família e estão à disposição da polícia, para qualquer dúvida e esclarecimento em relação ao acidente.

Veja Também

Obras na Terceira Ponte afunilam pistas e congestionam trânsito nesta terça (7)

Motorista morre em acidente em Conduru, distrito de Cachoeiro

Vídeo mostra brinquedo com peça solta antes de acidente em Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta atropelamento Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso
Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória
Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia
Imagem de destaque
5 eixos temáticos que podem cair na redação do Enem em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados