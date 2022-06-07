Vídeo: ciclista morre após ser atingido por ônibus em Anchieta

Um ciclista de 70 anos morreu na tarde de segunda-feira (6), por volta das 14h, ao se envolver em um acidente com um ônibus, na Rodovia do Sol, na altura de Ponta dos Castelhanos, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. O ciclista atravessava a rodovia quando foi atingido pelo coletivo.
Segundo informações da Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na altura do bairro Ponta dos Castelhanos. Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o acidente. O motorista e o ciclista seguiam na mesma direção da via. O motorista tentou desviar do ciclista, ao ver que ele entrou na rodovia, mas não conseguiu evitar a batida.
Quando os militares chegaram, a vítima já estava morta. O motorista do ônibus da Viação Sudeste permaneceu no local e aguardou a viatura, no entanto, segundo a polícia, ele passou mal, precisou ser socorrido e levado para atendimento médico. Depois, o motorista foi encaminhado para a delegacia.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação na Delegacia Regional de Anchieta.
O QUE DIZ A EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ÔNIBUS
Procurada pela reportagem, a assessoria da empresa do ônibus lamentou a fatalidade. Disse que o profissional tentou evitar, mas não conseguiu. Informou ainda que estão prestando apoio necessário à família e estão à disposição da polícia, para qualquer dúvida e esclarecimento em relação ao acidente.