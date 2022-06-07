Obras na Terceira Ponte afunilam pistas e congestionam trânsito nesta terça (7)

Obras deixam trânsito congestionado na Terceira Ponte nesta terça-feira (7) Crédito: Aurélio de Freitas

O motorista que tentava atravessar a Terceira Ponte na manhã desta terça-feira (7) encontrou trânsito congestionado. Isso porque obras estavam sendo feitas nos dois sentidos da ponte, na qual o fluxo de veículos funcionava apenas em uma faixa. O tráfego era mais pesado, porém, no sentido Vila Velha para Vitória, por conta do acúmulo de carros. A Rodosol comunicou, através das redes sociais, que a ponte foi totalmente liberada por volta das 8h30.

Obras deixam trânsito congestionado na Terceira Ponte nesta terça-feira (7) Crédito: Reprodução

O repórter da TV Gazeta, Aurélio de Freitas, passou pela Terceira Ponte por volta das 7h30 desta terça-feira e registrou o tráfego pesado na via. Ele apontou que estavam sendo feitos reparos nos dois sentidos, próximo ao vão central da ponte, com cones direcionando motoristas apenas para a faixa da esquerda.

A assessoria da Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, confirmou que estavam sendo feitas obras nos dois sentidos da ponte. Segundo a concessionária, porém, tratavam-se de obras da construção da ciclovia e, por conta disso, a empresa não possuía mais informações.

⚠️ A Terceira Ponte está com interdição momentânea de pistas em ambos os sentidos da via, devido às obras de ampliação realizadas pelo Governo do Estado. Trecho sinalizado! [07:42] — RodoSol (@RodoSol) June 7, 2022

O QUE DIZ A SEMOBI

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado (Semobi), que coordena a construção da ciclovia, informou que aconteceu um atraso na liberação das frentes de trabalho durante os serviços de ampliação da Terceira Ponte e construção da Ciclovia da Vida. De acordo com a pasta, a empresa teve dificuldade na execução das proteções das aberturas realizadas no tabuleiro da ponte e, para garantir a segurança e evitar acidentes, houve a necessidade de prolongar o tempo dessa atividade.

A secretaria destacou que o limite para liberação das pistas em dias de semana é às 6h e que o atraso desta terça-feira foi extraordinário. "Importante ressaltar que as intervenções para a obra da Ciclovia da Vida acontecem há mais de um ano, e durante todo esse período nenhuma ocorrência dessa natureza foi registrada, demonstrando o cuidado e compromisso da Semobi e do consórcio responsável em não impactar o Trânsito na Terceira Ponte", disse a Semobi.

CARROS PARADOS NA PONTE

Além das obras, um outro problema complicou motoristas que trafegavam pela Terceira Ponte no sentido Vila Velha para Vitória. A Rodosol informou que dois carros com pane elétrica estavam parados na subida da via. Os dois veículos, porém, já foram retirados.

A informação também foi confirmada pela Semobi, que, em nota, divulgou que foram registrados dois veículos em pane que, para a secretaria, potencializaram as restrições no trânsito.

PONTOS DE ÔNIBUS CHEIOS E ACESSOS CONGESTIONADOS

O congestionamento na Terceira Ponte também causou reflexos nas duas cidades ligadas pela via, principalmente em Vila Velha, onde houve maior acúmulo de veículos. Imagens enviadas pela âncora da Rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz, mostravam as vias de acesso congestionadas e os pontos de ônibus próximos à ponte cheios. Veja abaixo:

Acessos à Terceira Ponte congestionados nesta terça (7)

INTERNAUTAS RECLAMAM

Capixabas lotaram as redes sociais de reclamações por conta do trânsito na Terceira Ponte na manhã desta terça-feira (7). Muitos internautas protestavam por conta das obras na via. Veja:

Presa desde 7h nesse trânsito infernal por causa dessa maldita obra de ciclovia da terceira ponte — Doutora (@lline2L) June 7, 2022

Usuários da terceira ponte não tem um dia de paz ! — WH (@wendelxhenrique) June 7, 2022

meu Deus que trânsito é esse na terceira Ponte ? — F L A M E N G U I S T A (@MatheusPrado49) June 7, 2022

Tô há 30 min parada na saída do terminal vv de tão travado q o trânsito tá te amo obra na terceira ponte te amo — Rebecca Bunch (@jessicalas_) June 7, 2022

Terça-feira começando com caos na terceira ponte — mary jane ? (@httpsazevedo) June 7, 2022