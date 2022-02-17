Vídeo: casa pega fogo no bairro Santos Dumont em Vitória

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O imóvel fica situado na Rua Loureiro Nunes. De acordo com informações do tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, uma família reside no imóvel e conseguiu sair a tempo, sem ferimentos.

Em nota, os Bombeiros informaram que a equipe foi deslocada para atendimento e, ao chegar, constatou que as chamas atingiam uma casa de dois pavimentos, sendo que somente o segundo andar estava pegando fogo. O combate foi iniciado e finalizado por volta das 9h30. Não houve vítima e o proprietário do local solicitou perícia, que tem prazo mínimo de 40 dias para confecção de laudo com possíveis causas.