Vídeo: casa pega fogo no bairro Santos Dumont em Vitória

De muitos pontos da Avenida Marechal Campos foi possível ver a fumaça densa que saía pelas janelas e o telhado da residência, que segundo a TV Gazeta, é dividida em quitinetes.
SEM FERIDOS
Em nota, os Bombeiros informaram que a equipe foi deslocada para atendimento e, ao chegar, constatou que as chamas atingiam uma casa de dois pavimentos, sendo que somente o segundo andar estava pegando fogo. O combate foi iniciado e finalizado por volta das 9h30. Não houve vítima e o proprietário do local solicitou perícia, que tem prazo mínimo de 40 dias para confecção de laudo com possíveis causas.
Casa pega fogo no bairro Santos Dumont em Vitória