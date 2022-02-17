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Incêndio

Vídeo: casa pega fogo no bairro Santos Dumont em Vitória

Bombeiros trabalharam na contenção das chamas no imóvel.  Fogo começou por volta das 7h20 da manhã desta quinta (17) e foi controlado cerca de duas horas depois

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:24

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 fev 2022 às 09:24
Uma casa de dois andares pegou fogo no começo da manhã, por volta das 7h20 desta quinta-feira (17), no bairro Santos Dumont, em Vitória. Os bombeiros foram ao local para conter as chamas.
De muitos pontos da Avenida Marechal Campos foi possível ver a fumaça densa que saía pelas janelas e o telhado da residência, que segundo a TV Gazeta, é dividida em quitinetes.

SEM FERIDOS

O imóvel fica situado na Rua Loureiro Nunes.  De acordo com informações do tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, uma família reside no imóvel e conseguiu sair a tempo, sem ferimentos. 
Em nota, os Bombeiros informaram que a equipe foi deslocada para atendimento e, ao chegar, constatou que as chamas atingiam uma casa de dois pavimentos, sendo que somente o segundo andar estava pegando fogo. O combate foi iniciado e finalizado por volta das 9h30. Não houve vítima e o proprietário do local solicitou perícia, que tem prazo mínimo de 40 dias para confecção de laudo com possíveis causas.
Casa pega fogo no bairro Santos Dumont em Vitória

Bombeiros controlam incêndio em casa no bairro Santos Dumont, em Vitória

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Bombeiros Polícia Civil Vitória (ES) Incêndio
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