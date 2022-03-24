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Sem vítima

Vídeo: carro em movimento pega fogo na Praia da Costa, em Vila Velha

Segundo o Corpo de Bombeiros, não se sabe o que pode ter ocasionado o fogo e não há registro de vítimas. Fato ocorreu na tarde desta quinta-feira (24)
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

24 mar 2022 às 17:27

Publicado em 24 de Março de 2022 às 17:27

Um carro pegou fogo quando estava em movimento na tarde desta quinta-feira (24), no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. A vítima saiu a tempo do veículo e não se feriu. Outro automóvel que estava na frente foi atingido pelas chamas e ficou com a parte traseira danificada. 
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. "No local, a equipe constatou a presença das chamas e entrou em ação, tendo sucesso em extinguir o incêndio. Não se sabe o que pode ter ocasionado o fogo. Não há registro de vítimas e, até o momento, não houve pedido de perícia", informou, em nota.
O vídeo que mostra o veículo em chamas foi enviado por Leo Capucho. Ele contou que o condutor era um homem que estava sozinho no carro, que seria um Toyota Ethios Sedan, de cor branca. "Fiz as imagens de um prédio comercial próximo ao ocorrido. O carro estava passando pela rua, deu pane no motor e começou a pegar fogo. Pelo que vi no porta-malas, parece que o carro era a gás, porque tinha a botija. Todo mundo que estava no comércio perto teve que sair porque fecharam a rua", detalhou à reportagem de A Gazeta.
Veículo pega fogo na Praia da Costa, em Vila Velha
Via onde carro pegou fogo em Vila Velha foi interditada Crédito: Leitor/A Gazeta
Em nota, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que foi acionada e atuou no local para isolar a área, assim o Corpo de Bombeiros combateu e apagou as chamas. "O veículo ficou bastante danificado pelas chamas. O proprietário acionou um guincho e removeu o veículo do local", destacou à reportagem.

Atualização

25/03/2022 - 2:22
Após a publicação desta matéria, a Prefeitura de Vila Velha, demandada pela reportagem de A Gazeta na tarde desta quinta-feira (24), respondeu, às 12h31 desta sexta (25), que a Guarda Municipal foi acionada e atuou no local, fazendo isolamento da área. O texto foi atualizado.

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