Vídeo: carro em movimento pega fogo na Praia da Costa, em Vila Velha

O vídeo que mostra o veículo em chamas foi enviado por Leo Capucho. Ele contou que o condutor era um homem que estava sozinho no carro, que seria um Toyota Ethios Sedan, de cor branca. "Fiz as imagens de um prédio comercial próximo ao ocorrido. O carro estava passando pela rua, deu pane no motor e começou a pegar fogo. Pelo que vi no porta-malas, parece que o carro era a gás, porque tinha a botija. Todo mundo que estava no comércio perto teve que sair porque fecharam a rua", detalhou à reportagem de A Gazeta.