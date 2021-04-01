Vídeo: caixa d’água de prédio sai voando durante tempestade em Vitória

Vento provocado por temporal faz caixa d'água sair voando de prédio na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Internauta/A GAZETA

Um vídeo que mostra parte dos efeitos dos ventos de até 70 quilômetros/hora que atingiram Vitória durante temporal na tarde desta quarta-feira (31) viralizou nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Na gravação, a caixa-d’água de um prédio da Enseada do Suá aparece voando e caindo na beira-mar. Durante a filmagem, é possível ver o tempo fechado, com chuva e com toda a paisagem praticamente encoberta por nuvens.

A Gazeta confirmou com moradores do edifício que o vídeo foi, sim, gravado nesta tarde (31), de um dos andares do prédio que fica na Capital, mas não teve retorno das ligações e mensagens que fez à administradora do condomínio.

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Em contrapartida, a queda da caixa-d'água foi só um dos impactos que Vitória sofreu com a pancada de chuva desta quarta (31). Na Curva da Jurema, por exemplo, uma castanheira plantada há mais de 20 anos, segundo comerciante da região, não resistiu ao vento e chegou a danificar parte de um quiosque e a calçada em que estava plantada quando tombou.

“(A castanheira) pegou um ombrelone e destruiu ele, mas não feriu ninguém. Fora a árvore que caiu, só a ciclovia alagou, como sempre alaga, e o restante da pista acumulou água, mas que é até normal pelo fluxo alto de chuva que teve em um período curto de tempo”, explicou René Laurent, proprietário de um quiosque do local.

Na Grande Vitória, de acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos outras 14 árvores além dessa caíram e provocaram algum tipo de acidente, mas todos sem vítima. Com as fortes chuvas e ventos, uma casa também acabou destelhada em Viana, ainda com informações repassadas da corporação.

Caixa d’água despenca de edifício na Praia do Suá, em Vitória, durante chuva forte Crédito: Reprodução

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