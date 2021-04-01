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Ventos de 70 km/h

Vídeo: caixa d’água de prédio sai voando durante tempestade em Vitória

Estrutura de armazenamento de água de edifício da Enseada do Suá foi levada pelos fortes ventos, que chegaram a até 70 quilômetros/hora na Capital, segundo Climatempo

Publicado em 31 de Março de 2021 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2021 às 22:47
Vento provocado por temporal faz caixa d'água sair voando de prédio na Enseada do Suá, em Vitória
Vento provocado por temporal faz caixa d'água sair voando de prédio na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Internauta/A GAZETA
Um vídeo que mostra parte dos efeitos dos ventos de até 70 quilômetros/hora que atingiram Vitória durante temporal na tarde desta quarta-feira (31) viralizou nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Na gravação, a caixa-d’água de um prédio da Enseada do Suá aparece voando e caindo na beira-mar. Durante a filmagem, é possível ver o tempo fechado, com chuva e com toda a paisagem praticamente encoberta por nuvens.
A Gazeta confirmou com moradores do edifício que o vídeo foi, sim, gravado nesta tarde (31), de um dos andares do prédio que fica na Capital, mas não teve retorno das ligações e mensagens que fez à administradora do condomínio.
Em contrapartida, a queda da caixa-d'água foi só um dos impactos que Vitória sofreu com a pancada de chuva desta quarta (31). Na Curva da Jurema, por exemplo, uma castanheira plantada há mais de 20 anos, segundo comerciante da região, não resistiu ao vento e chegou a danificar parte de um quiosque e a calçada em que estava plantada quando tombou.
“(A castanheira) pegou um ombrelone e destruiu ele, mas não feriu ninguém. Fora a árvore que caiu, só a ciclovia alagou, como sempre alaga, e o restante da pista acumulou água, mas que é até normal pelo fluxo alto de chuva que teve em um período curto de tempo”, explicou René Laurent, proprietário de um quiosque do local.
Na Grande Vitória, de acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos outras 14 árvores além dessa caíram e provocaram algum tipo de acidente, mas todos sem vítima. Com as fortes chuvas e ventos, uma casa também acabou destelhada em Viana, ainda com informações repassadas da corporação.
Caixa d’água despenca de edifício na Praia do Suá, em Vitória, durante chuva forte
Caixa d’água despenca de edifício na Praia do Suá, em Vitória, durante chuva forte Crédito: Reprodução

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FRENTE FRIA

Segundo o Climatempo, o temporal que atingiu o Estado nesta tarde (31) foi provocado pela chegada de uma frente fria, que é observada não só no Espírito Santo, mas também em Minas Gerais. O instituto meteorológico ainda alerta que há possibilidade de mais pancadas de chuva e ventos de até 70 quilômetros/hora até o início da madrugada desta quinta (1°).
Em todas as cidades da Grande Vitória a temperatura fica entre 22°C de mínima e 30°C de máxima nesse período.

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