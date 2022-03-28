Em alto-mar

Vídeo: após naufrágio, pescadores do ES são resgatados no Rio

Depois de um acidente que fez o barco naufragar, o grupo de Marataízes permaneceu cerca de oito horas em um bote até ser resgatado

Publicado em 28 de Março de 2022 às 11:58

Beatriz Caliman

Oito tripulantes de uma embarcação chamada "Lucas Mar", que saiu de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, para pescar no mar do Rio de Janeiro, passaram por momentos de tensão na noite da última sexta-feira (25). Eles contaram que um rebocador bateu no barco e a embarcação começou a afundar. Todos permaneceram em um pequeno bote até serem vistos, no outro dia pela manhã, por outra embarcação pesqueira.
O acidente aconteceu por volta das 23h, a cerca de 28 milhas (cerca de 45 quilômetros) da costa do ponto conhecido como Barra do Rio de Janeiro. De acordo com um dos pescadores resgatados, Anderson Batista Pereira, de 39 anos, o grupo saiu de Marataízes há 10 dias.
O pescador contou que o barco estava ancorado em alto-mar e ele viu um rebocador bater e sair sem prestar socorro. Quando percebeu, já estava na água longe do barco.
“Ficamos de 23h de sexta até 7h da manhã de sábado no bote. A maré foi jogando a gente pra fora e fomos remando bem devagar até se aproximar de um barco que nos socorreu e levou para Cabo Frio. Nunca tinha passado por isso, é uma coisa muito ruim, nunca imaginava que ia ficar à deriva, foi uma coisa muito assustadora. Imaginava que ia ficar muito tempo”, contou em o pescador que trabalha no mar há 18 anos.
Após naufrágio em alto-mar, tripulantes do ES são resgatados no Rio Crédito: Reprodução| Leitor A Gazeta
Um vídeo (veja no início da matéria) mostra o momento em que os tripulantes do bote são resgatados. O mestre da embarcação, Edilson Sena, de 52 anos, contou os momentos emocionantes ao resgatar o grupo.
“Eles acenaram, alguns estavam de colete salva-vidas. Estavam assustados e muito emocionados. Tanto eu quanto eles choramos. Nunca havia resgatado alguém assim”, disse Edilson, que é pescador há 30 anos e mora em Itapemirim, no Espírito Santo.
O mestre relatou que logo levaram o grupo para a costa, e os tripulantes comunicaram às famílias do acidente. 
"Eles (os pescadores) também ficaram assustados, pois contaram que durante a noite cações ficaram rondando o bote"
Edilson Sena - Mestre de embarcação
O grupo fretou um veículo e chegou em Marataízes na tarde deste domingo (27). A embarcação que afundou foi achada logo depois, por outro barco que auxiliou nas buscas, e logo foi rebocada para o porto.
Em nota, a Capitania dos Portos do Espírito Santo informou que o incidente não aconteceu em área de jurisdição da capitania, portanto não possui ação sobre o caso em questão.

Este vídeo pode te interessar

