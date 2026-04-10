Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade

O município de Viana, na Grande Vitória, irá realizar um mutirão para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), entre 17h e 21h de sexta-feira (10) e das 8h às 13h do sábado (11). Conforme a prefeitura, a ação irá ocorrer no Centro Multiuso É Pra Já, no bairro Marcílio de Noronha, com 100 senhas diárias distribuídas por ordem de chegada.
Para a identidade ser emitida, é necessário levar os seguintes documentos:
- CPF;
- Comprovante de residência;
- Certidão de nascimento ou casamento (original e legível);
- Foto 3 x 4 (opcional)*
* A Polícia Científica explicou que os kits biométricos, que registram a imagem digital do cidadão, não são levados para os mutirões. Por isso, é necessário levar a foto 3 x 4, já que a coleta é feita da forma antiga. "Posteriormente é feito o cadastro no sistema", explicou a corporação.