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Com atendimentos noturnos

Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade

A ação irá acontecer entre 17h e 21h desta sexta-feira (10) e na manhã de sábado (11), em Marcílio de Noronha

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 14:39

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

10 abr 2026 às 14:39
Novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN)
A ação irá acontecer na noite desta sexta (10) e na manhã de sábado (11), em Marcílio de Noronha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O município de Viana, na Grande Vitória, irá realizar um mutirão para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), entre 17h e 21h de sexta-feira (10) e das 8h às 13h do sábado (11). Conforme a prefeitura, a ação irá ocorrer no Centro Multiuso É Pra Já, no bairro Marcílio de Noronha, com 100 senhas diárias distribuídas por ordem de chegada.
Para a identidade ser emitida, é necessário levar os seguintes documentos: 
  • CPF;
  • Comprovante de residência;
  • Certidão de nascimento ou casamento (original e legível);
  • Foto 3 x 4 (opcional)*
* A Polícia Científica explicou que os kits biométricos, que registram a imagem digital do cidadão, não são levados para os mutirões. Por isso, é necessário levar a foto 3 x 4, já que a coleta é feita da forma antiga. "Posteriormente é feito o cadastro no sistema", explicou a corporação.

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