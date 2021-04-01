Ventania derruba estrutura metálica sobre ciclovia no Centro de Vitória

Uma estrutura metálica de um galpão que está sendo demolido na área do Porto de Vitória foi parar na ciclovia paralela à Avenida Getúlio Vargas, no Centro da Capital, e impede a passagem de ciclistas pelo local na manhã desta quinta-feira (01). A ventania registrada na noite desta terça (31) e também em alguns momentos da madrugada literalmente jogou a estrutura que estava na parte de cima dentro do espaço destinado a quem se locomove de bicicleta.
Com a obstrução, os ciclistas são forçados a transitarem na faixa de rolamento destinada aos carros no sentido Praia do Canto, colocando em risco a própria integridade. A situação não é diferente para os pedestres, visto que a calçada também foi obstruída. Por segurança, ao chegarem no local, os ciclistas estão descendo das bicicletas ao invés de pedalar.
A empresa que realiza a obra no Porto sinalizou e isolou a área com fita zebrada e trabalha para recolocar a estrutura metálica no local correto. Porém não soube precisar em qual momento ocorrerá a liberação do local.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta