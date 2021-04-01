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Ventania derruba estrutura metálica sobre ciclovia no Centro de Vitória

Os ventos da noite desta quarta (31) deslocaram uma armação que estava sobre a calçada. O material era parte de um galpão que vem sendo demolido no Porto de Vitória. Com o bloqueio, ciclistas se arriscam em meio aos carros

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 09:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2021 às 09:10
Centro
Sem a ciclovia, o ciclista desceu da bicicleta e a empurrou em meio aos carros no Centro Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma estrutura metálica de um galpão que está sendo demolido na área do Porto de Vitória foi parar na ciclovia paralela à Avenida Getúlio Vargas, no Centro da Capital, e impede a passagem de ciclistas pelo local na manhã desta quinta-feira (01). A ventania registrada na noite desta terça (31) e também em alguns momentos da madrugada literalmente jogou a estrutura que estava na parte de cima dentro do espaço destinado a quem se locomove de bicicleta.

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Com a obstrução, os ciclistas são forçados a transitarem na faixa de rolamento destinada aos carros no sentido Praia do Canto, colocando em risco a própria integridade. A situação não é diferente para os pedestres, visto que a calçada também foi obstruída. Por segurança, ao chegarem no local, os ciclistas estão descendo das bicicletas ao invés de pedalar.
A empresa que realiza a obra no Porto sinalizou e isolou a área com fita zebrada e trabalha para recolocar a estrutura metálica no local correto.  Porém não soube precisar em qual momento ocorrerá a liberação do local.
Vitória
A estrutura metálica foi parar na ciclovia levada pelo vento forte da noite passada Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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