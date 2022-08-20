Ventania deixa moradores sem luz em bairros de Aracruz, Norte do ES

Um poste caiu após uma forte ventania no no bairro Planalto, em Aracruz Crédito: Telespectador | A Gazeta

A ventania desta sexta-feira (19) e sábado (20) assustou os moradores do município de Aracruz , no Norte do Estado . Na região, há registro de falta de luz nos bairros Planalto, São Marcos, Mar Azul e Jacupemba. Além da queda de energia, o vento forte também derrubou um poste e fez fios da rede elétrica pegarem fogo.

De acordo com a apuração do repórter Lian Lucas, da TV Gazeta Norte, no bairro Planalto, na Rua das Araras, um poste de madeira com transformador caiu neste sábado (20) por volta de 6h da manhã. No entanto, nesta tarde, por volta das 16h, o poste foi trocado por um de concreto.

A enfermeira Jezabel de Oliveira mora na rua em que o poste caiu. Ela contou ao repórter que o marido dela ouviu um barulho estranho. “Ele caiu não em direção à casa, mas ao lado oposto, quebrou um pouco o muro e deu um susto na gente”, explicou.

No bairro São Marcos, na Rua Antúrio todo o trecho ficou sem energia nesta manhã. Segundo a dona de casa Larissa Temes dos Reis a situação é bem complicada ainda mais para quem tem criança pequena dentro de casa. “Não sei a hora que vai voltar a ter energia dentro de casa”, disse. Além disso, chamou a atenção para a ventania. “O vento está bem forte, a gente fica com medo”, pronunciou.

A moradora do bairro Planalto, a empresária Roseane de Morais disse que ventou muito nesta manhã de sábado (20). “O poste quebrou. Deu um estrondo, um clarão, quando eu corri e sai para olhar, estava pegando fogo nos fios. O poste ficou caído e os fios pendurados”, contou.

Já nos bairros Mar Azul e Jacupemba, moradores relataram que estão sem energia deste sexta-feira (19). O morador do Mar Azul Carlos Roberto Pacheco falou que por volta das 20h da noite, a luz começou a piscar. “Estava ventando muito forte, depois parou de piscar e apagou de vez”, informou.

Em Jacupemba um morador – que não se identificou – disse que algumas casas na Avenida Luiz Rossato já estão com energia, porém, outras, vão fazer 24h que estão sem luz. “Estou com problema sem energia desde ontem às 18h40. Tem idoso e criança com necessidades especiais em casa”, destacou.

Ventania assusta moradores em Aracruz

O QUE DIZ A EDP

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a EDP informou, por meio de nota, que “na Rua Antúrio as equipes estão no local trabalhando para recompor a rede elétrica e normalizar a energia o quanto antes. No caso da rua Araras, uma equipe técnica está a caminho do local para realizar o reparo do poste”.

Já sobre o bairro Mar Azul a EDP comunicou que a equipe está finalizando o serviço de reparo e a energia será restabelecida em breve.

A reportagem também demandou sobre o bairro Jacupemba e aguarda retorno. Assim que houver resposta, o texto será atualizado.

VENTANIA

Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) esse fenômeno causado pela força dos ventos é conhecido como nuvem funil, quando ventos circulares se projetam para o chão. Caso toquem o chão, vira um tornado e se for na água, vira uma tromba d'agua. Os ventos fortes ainda podem atingir até 80km por hora no Norte do Estado.