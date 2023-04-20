O TecnoAgro reuniu mais de 5.000 participantes em sua primeira edição, em 2022 Crédito: Fernando Madeira

Vem aí o TecnoAgro 2023, o maior evento para troca de conhecimento das oportunidades de modernização do agronegócio, setor que é o motor da economia do Espírito Santo.

Pelo segundo ano consecutivo, a megafeira, organizada pela Rede Gazeta, acontecerá em Linhares, norte do ES, nos dias 17 e 18 de agosto, e vai mostrar as tecnologias que fazem a diferença quando o assunto é produtividade e sustentabilidade.

Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas, o TecnoAgro é, sem dúvida, um espaço de grande visibilidade, preparado com a melhor infraestrutura para os pequenos, médios e grandes produtores, além de entidades fomentadoras e parceiras na força do agronegócio e suas tecnologias.

“Mais um ano vamos entregar um evento que é referência no setor. O objetivo é realizar mais do que uma feira do segmento. É uma experiência diferenciada que carrega muita inovação, tecnologia, conteúdos e diversas novas tendências e oportunidades para o mercado”, garante o executivo.

A edição de 2022

Sucesso de público na primeira edição - ao todo, foram mais de 50 painéis e mais de 5.000 inscrições -, os participantes se dividiram entre palco principal e mais três auditórios, com uma programação simultânea abordando os mais diversos temas, como os desafios do agronegócio no pós-pandemia, a sustentabilidade, o cooperativismo, a juventude rural, o empoderamento feminino no campo, além de inovações tecnológicas em diferentes tipos de culturas que são fortes no Espírito Santo, tais como o café, o cacau, a pimenta-do-reino, entre outros.

Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, conta que a expectativa é de superar a edição do ano anterior, e para isso, uma programação ainda maior e focada na capacitação do setor está sendo planejada. “Vamos contemplar assuntos das principais frentes do agronegócio capixaba, com o objetivo de fortalecer e gerar muitos negócios para o setor. O evento também terá espaço para microprodutores do agro, espaço para expositores e atrações culturais com shows regionais", revela.

O projeto é uma iniciativa da Rede Gazeta e será realizado junto a entidades do agro, entre outras empresas privadas que também contribuem com o crescimento do setor e com o movimento positivo da economia.

Conjuntura econômica

A economia tem sofrido reveses nos últimos anos no Brasil com crises políticas, pandemia e, recentemente, com a Guerra na Ucrânia. Porém o agronegócio tem mostrado resiliência para superar essas turbulências e quer se destacar, sendo motor do crescimento.

O segmento, que inclui tanto negócios responsáveis pela cultura quanto indústrias que transformam os alimentos, corresponde a cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo.