Veja quais ruas estão interditadas para Romaria dos Homens neste sábado (23)

Depois de dois anos no formato virtual devido à pandemia, a tradicional Romaria dos Homens – também conhecida como Romaria das Famílias – volta a reunir milhares de fiéis, que vão seguir a imagem de Nossa Senhora da Penha pelas ruas de Vitória e Vila Velha durante a noite deste sábado (23).
Considerado o momento mais esperado da Festa da Penha, o evento tem início na Catedral Metropolitana da Capital e termina praticamente aos pés do Convento da Penha. Por isso, a fim de garantir a segurança dos participantes, os dois municípios terão ruas interditadas para automóveis.
VEJA COMO FICA O TRÂNSITO
EM VITÓRIA
- Interditadas entre 14h e meia-noite: Rua José Marcelino até a Rua Pedro Palácios, no cruzamento das ruas Professor Baltazar e Treze de Maio, no Centro.
- Temporariamente interditadas durante a romaria: Praça Dom Luiz Scortegagna (saída da Catedral Metropolitana) e as vias José Marcelino, São Francisco, Caramuru, Cais de São Francisco, Cleto Nunes, Marcos de Azevedo, Duarte Lemos e Nair Azevedo Silva.
EM VILA VELHA
- Interditado a partir das 7h de sábado (23): o entorno da Prainha, começando na Rua Dom Jorge de Menezes.
- Interditado a partir das 18h30: o trecho da Avenida Carlos Lindenberg, entre a Segunda Ponte e o Viaduto Alfredo Copollilo.
- Interditados mediante avanço da romaria, com liberação a partir da meia-noite: demais trechos da Avenida Carlos Lindenberg, Avenida Jerônimo Monteiro, Avenida Champagnat, Rua Antônio Ataíde, Rua Castelo Branco e Rua Luiza Grinalda.