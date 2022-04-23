Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa da Penha 2022

Veja quais ruas estão interditadas para Romaria dos Homens neste sábado (23)

Milhares de fiéis seguem a imagem da Padroeira do Espírito Santo por vias de Vitória e Vila Velha durante esta noite; confira como fica o trânsito para o evento

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 19:38

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 abr 2022 às 19:38
Fiéis acompanha a missa de Envio da Romaria dos Homens do lado de fora da Catedral de Vitória
Fiéis acompanham a missa de Envio da Romaria dos Homens do lado de fora da Catedral de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Depois de dois anos no formato virtual devido à pandemia, a tradicional Romaria dos Homens – também conhecida como Romaria das Famílias – volta a reunir milhares de fiéis, que vão seguir a imagem de Nossa Senhora da Penha pelas ruas de Vitória e Vila Velha durante a noite deste sábado (23).
Considerado o momento mais esperado da Festa da Penha, o evento tem início na Catedral Metropolitana da Capital e termina praticamente aos pés do Convento da Penha. Por isso, a fim de garantir a segurança dos participantes, os dois municípios terão ruas interditadas para automóveis.

VEJA COMO FICA O TRÂNSITO

EM VITÓRIA
  • Interditadas entre 14h e meia-noite: Rua José Marcelino até a Rua Pedro Palácios, no cruzamento das ruas Professor Baltazar e Treze de Maio, no Centro.
  • Temporariamente interditadas durante a romaria: Praça Dom Luiz Scortegagna (saída da Catedral Metropolitana) e as vias José Marcelino, São Francisco, Caramuru, Cais de São Francisco, Cleto Nunes, Marcos de Azevedo, Duarte Lemos e Nair Azevedo Silva.
EM VILA VELHA
  • Interditado a partir das 7h de sábado (23): o entorno da Prainha, começando na Rua Dom Jorge de Menezes.
  • Interditado a partir das 18h30: o trecho da Avenida Carlos Lindenberg, entre a Segunda Ponte e o Viaduto Alfredo Copollilo.
  • Interditados mediante avanço da romaria, com liberação a partir da meia-noite: demais trechos da Avenida Carlos Lindenberg, Avenida Jerônimo Monteiro, Avenida Champagnat, Rua Antônio Ataíde, Rua Castelo Branco e Rua Luiza Grinalda.

Veja Também

Veja fotos da missa da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória

Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES

Da cura do câncer à saúde do filho, romeiras contam a sua história

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha Grande Vitória Romaria dos Homens
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados