Veja o que funciona nos feriados de Natal e Ano-Novo em Cachoeiro

A UPA do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, funcionará 24h Crédito: Divulgação/PMCI

De acordo com o órgão, nessas datas, os departamentos da Prefeitura de Cachoeiro que não prestam serviços essenciais vão ficar fechados, mas aquelas atividades consideradas essenciais continuarão funcionando normalmente.

Logo, se for necessário, será possível encontrar profissionais das áreas de saúde e segurança. E funcionários do Cemitério Municipal, no Coronel Borges, e da coleta de lixo também vão trabalhar.

Confira a seguir informações sobre o funcionamento dos serviços essenciais:

TRANSPORTE COLETIVO

Os ônibus do transporte coletivo bem como os carros do Ir e Vir vão circular, normalmente, dia 24 de dezembro. Já no dia 25, o horário será de domingos e feriados. O funcionamento do dia 31, véspera do Ano-Novo, ainda será definido. No entanto, no sábado, dia 1º de janeiro de 2022, os veículos funcionarão com horário de domingo.

SAÚDE

As Unidades de Pronto Atendimento vão funcionar 24h, sendo elas: UPA do bairro Marbrasa; Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no Baiminas; PA de Itaoca (a ambulância pode ser acionada pelo telefone 3539-1285); e Pronto Atendimento Infantil (PAI), no bairro Aquidaban (para crianças menores de 12 anos).

Em casos de emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderá ser acionado, a qualquer momento, pelo telefone 192.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu não funcionarão nos dias 24 e 31 (sextas-feiras), e nos dias 25 e 1º (dois sábados). Diante disso, não haverá vacinação nesses dias.

LIMPEZA E CEMITÉRIO

Na limpeza pública, a coleta de lixo funcionará normalmente. E os funcionários do cemitério municipal do Coronel Borges vão trabalhar em regime de escala. Eles atenderão das 7h às 17h e, depois desse horário, haverá um servidor de plantão na capela.

GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

Os agentes de trânsito vão atuar em regime de plantão. Já a Guarda Civil funcionará normalmente. Tanto os agentes quanto os guardas poderão ser acionados via 190 (Ciodes). A Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso que atenderão, a qualquer hora, pelo telefone (28) 98814-3497.

ESPAÇOS CULTURAIS

Os espaços culturais ficarão fechados nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro.

OUVIDORIA

As solicitações de serviços na Ouvidoria Geral do Município podem ser feitas por meio do aplicativo “Todos Juntos”. Além disso, também é possível pelo site www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral

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