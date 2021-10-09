Veja o que funciona no feriado de Nossa Senhora Aparecida no ES

Algumas lojas do Shopping Vitória poderão optar pelo funcionamento facultativo durante do feriado. Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, irá mudar o calendário de escolas, prefeituras e agências bancárias no Espírito Santo . O feriado, que provoca suspensão de alguns serviços considerados não essenciais, acontece na próxima terça-feira. A data abriu a possibilidade de algumas prefeituras optarem por decretar ponto facultativo na véspera, dia 11, como fizeram Serra, Cariacica e Vila Velha. Nesse caso, os servidores ficarão de folga nos dois primeiros dias da semana útil.

Há ainda restrições no comércio. Shoppings da Grande Vitória definiram novos horários. O comércio de rua também preparou uma programação especial, uma vez que o 12 de outubro também é o Dia das Crianças.

VEJA A PROGRAMAÇÃO NO ES NOS DIAS 11 e 12:

PREFEITURAS - SERRA:

A Prefeitura da Serra decretou ponto facultativo na véspera do feriado. As escolas da rede municipal ficam fechadas na segunda e terça-feira.

Serviços essenciais, como algumas unidades de pronto atendimento, coleta de lixo, assistência social e vacinação contra a Covid irão funcionar normalmente.

CARIACICA

A prefeitura de Cariacica decretou ponto facultativo no dia 11 de outubro. Como o feriado é apenas na terça-feira, não haverá expediente nas repartições públicas municipais nos dois primeiros dias da semana. Estudantes do ensino de educação infantil e fundamental não terão aula nos dois dias.

Apesar disso, a prefeitura afirmou que os serviços essenciais vão funcionar normalmente. Alguns pronto atendimentos, assim como Defesa Civil e Conselho Tutelar, irão funcionar durante todo o dia. Serviço de vacinação e coleta de lixo não sofrerão alterações.

VILA VELHA

Assim como Cariacica, Vila Velha também decretou ponto facultativo na segunda-feira, dia 11. Garantiu ainda que as unidades administrativas que desempenham serviços essenciais funcionarão normalmente. Alguns pronto atendimentos, Defesa Civil, Guarda Municipal e Conselho Tutelar não terão expediente alterado.

Não haverá vacinação contra a Covid-19 na terça-feira, dia 12. As feiras livres acontecem normalmente, seguindo o calendário estabelecido. Não haverá aula nas escolas municipais segunda e terça.

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória preferiu não decretar ponto facultativo na segunda-feira, véspera de feriado. Por isso os servidores trabalharão normalmente. Apesar da decisão, os estudantes da rede municipal não terão aula nos dois primeiros dias da semana. O dia 15, quando é celebrado o Dia do Professor, também será sem aula.

Serviços como o Fala Vitória 156, alguns pronto atendimentos e a limpeza urbana funcionarão normalmente. A Guarda Municipal e a Defesa Civil irão trabalhar em regime de escala, à disposição dos munícipes.

GUARAPARI

Na quarta-feira (6), a prefeitura de Guarapari informou que não havia decreto de ponto facultativo para o dia 11, véspera de feriado.

VIANA

A prefeitura de Viana decretou ponto facultativo no dia 11 de outubro. Os serviços essenciais serão mantidos. Alguns pronto atendimentos e a Defesa Civil estarão de plantão. Segundo a administração municipal, o serviço de limpeza urbana e coleta de lixo funcionarão normalmente.

FUNDÃO

A Prefeitura de Fundão não decretou ponto facultativo na segunda-feira, véspera de feriado. Os serviços essenciais funcionarão normalmente na terça-feira, dia 12 de outubro.

Os estudantes da rede municipal não terão aulas na terça e sexta-feira, dias de Nossa Senhora Aparecida e dos Professores, respectivamente. Segunda-feira será de conteúdo já programado.

GOVERNO DO ES

O governo do Estado não decretou ponto facultativo para a próxima segunda-feira, dia 11, que antecede o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Os servidores trabalharão normalmente.

A Secretaria de Estado da Educação ressaltou que haverá aula normalmente no dia 11 para alunos da rede estadual. Não haverá aula nos dias 12, dia da Padroeira do Brasil, e 15, Dia do Professor.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febrabam) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de Outubro.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

As agências da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo terão funcionamento normal nas agências bancárias no dia 11 de outubro, de 8h às 13h, nas localidades que não tiverem feriados municipais. Na terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora, todas as agências estarão fechadas. Por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente nas agências, mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado para outra data.

As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking. Contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e os carnês com vencimento em 12 de outubro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (13). Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

BANESTES

As agências bancárias e a rede de correspondentes Banesfácil não funcionarão em todo o Espírito Santo durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Porém, a véspera de feriado é de expediente normal nas unidades do Estado. Exceção apenas para agências localizadas no interior de repartições públicas que tenham decretado ponto facultativo no data.

SUPERMERCADOS

De acordo com a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), a maioria dos supermercados funcionarão no feriado do dia 12 de outubro da 8h às 18h. Na véspera, no dia 11 de outubro, as lojas estarão abertas no horário normal de funcionamento.

Perim

No dia 12 de outubro as lojas estarão abertas ao público das 8h às 18h.

Carone

Todas as unidades funcionarão das 8h às 18h no feriado do dia 12 de outubro.

Extrabom

No feriado do dia 12 de outubro as lojas estarão abertas ao público das 8h às 18h.

SHOPPINGS

SHOPPING VITÓRIA

No dia 11 de outubro, as lojas do estabelecimento comercial estarão abertas no horário normal de funcionamento, das 10h às 22h. Lojas da praça de alimentação, restaurantes, torre médica e casas lotéricas funcionarão no mesmo horário que o habitual.

Na terça-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, as lojas terão o funcionamento das 14h às 21h, entretanto, algumas poderão optar pelo funcionamento facultativo, entre 13 às 14h e das 21h às 22h. Os restaurantes e praça de alimentação funcionarão no horário de expediente normal, das 11 às 22h. Já o cinema funcionará conforme os horários das sessões.

SHOPPING JARDINS

No dia 11 de outubro, as lojas terão funcionamento em horário normal, de 9h às 21h. Lotéricas, Restaurantes, torre médica e cinema funcionam normalmente.

No feriado da terça-feira, as lojas, lotéricas e torre médica estarão fechadas. Os restaurantes funcionarão de 11h às 20h. Cinema irá seguir a programação já estabelecida.

SHOPPINGs MESTRE ÁLVARO, MOXUARA, MONTE SERRAT E PRAIA DA COSTA

A Reportagem de A Gazeta demandou a assessoria dos Shoppings Mestre Álvaro, Moxuara, Monte Serrat e Praia da Costa acerca o funcionamento dos estabelecimentos no feriado, mas até a publicação de matéria não obteve retorno.

COMÉRCIO DE RUA - LARANJEIRAS (SERRA)

De acordo com informações do Diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, da Serra, as lojas e o comércio estarão abertas conforme o expediente normal na segunda-feira. Já na terça, segundo um levantamento realizado pelo CDL, não vão funcionar adotando o feriado. "Com exceção para algumas lojas de redes e farmácias que terão seu funcionamento normal", disse, Samuel Valle.

GLÓRIA (VILA VELHA)

As lojas do Polo da Glória, em Vila Velha, estarão abertas de 9h às 18h na segunda-feira (11). Na terça-feira, feriado, o comércio ficará fechado.

EXPEDITO GARCIA (CARIACICA)