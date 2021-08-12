Veja lista de quem segue na disputa pelo Curso de Residência da Rede Gazeta

O processo seletivo para o 24° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta começou nesta quinta-feira (12), com prova online de conhecimentos gerais, jornalismo e língua portuguesa. Dos 247 inscritos, 128 seguem na disputa e vão realizar, na segunda-feira (16), a prova de redação jornalística e o desafio digital. Nessa fase, o aspirante a foca também responderá um questionário sobre habilidades comportamentais.
A primeira etapa apresentou aos candidatos 20 questões de múltipla escolha, em que foram testados conhecimentos quanto ao emprego na norma culta da língua portuguesa, correção gramatical, variedades e noticiário recente. Todos os inscritos tiveram 90 minutos para realizar o teste, feito de forma on-line.
A lista dos 10 residentes da turma de 2021 será conhecida em 31 de agosto. O 24º Curso de Residência em Jornalismo tem patrocínio da Eco101, Vale, ArcelorMittal e Suzano.
E se você é um dos candidatos, fique atento aos prazos e ao e-mail que cadastrou na inscrição porque as recomendações serão enviadas por lá. Mais informações estão no site oficial da Residência.
CONFIRA A LISTA DE APROVADOS PARA SEGUNDA ETAPA:
- Abel Victor Teodosio Serafim
- Alexandre Luiz Meiken Monteiro
- Alexia Spelta Colombo
- Alice Padilha de Oliveira
- Aline da Conceição Pereira
- Álvaro Guaresqui Cruz
- Amanda Rocha Araujo
- Ana Carolina de Castro Madalena
- Ana Caroliny Ritti
- Ana Clara Nair Alves Vieira
- Anderson L S Siqueira
- Andréia Conceição de Oliveira Dantas
- Ângelo Parrella
- Anna Mayze Santos Barreto
- Antônio Marcos da Rocha
- Beatriz Laquini Marques
- Bruno Rocha Presado Menezes de Barros
- Camila Gerônimo de Sá
- Camilla Queiroz Machado Pimentel
- Carla Tainara Luz
- Carlos Humberto de Albuquerque Spinelli
- Carolina Aildefonso Salarini
- Carolina Berlato dos Santos
- Carolina da Silva Malfer
- Carolina Vieira Machado Pinto
- Cássio Oliveira Simão
- Daniele Cristina Luciani
- Danilo Kelvin Barbosa da Costa Lima
- Débora Cristina Damasceno
- Diêgo Simão da Silva
- Djhonatan Moreira de Souza
- Douglas Lorencini Passamani
- Edileia Colli Lima Passos
- Edirlane Ramos De Sá Cardoso
- Egberto Santana Nunes
- Elaine Risperi Fraga Botelho
- Emanuel Vargas da Silva
- Ewerthon Mattos Paterlini
- Felipe de Jesus Bretas
- Franciele Ferreira da Silva
- Gabriela Santos Freitas
- Gabriela Venancio Jesus
- Gianmarco Soares de Vargas
- Graziela Aparecida Silva
- Guilherme Felix Barcellos
- Helen Zdruikoski Appelt
- Isabela Martins de Souza Rocha
- Isabella Hell de Paula
- Isadora Cristina Wandenkolk Pechincha
- Janaina Borges dos Santos
- João Fernando da Costa
- João Victor Martins
- João Vitor Moura dos Santos
- Júlia Coêlho Machado de Carvalho
- Julia Mayorca de Moura
- Julia Rangel Ronchi
- Kaique Amorim Bertuletti
- Kezia Nascimento Coutinho Reis
- Klayrdinildi Morais de Lima Bezerra
- Laércio Jorge De Souza Ramos Júnior
- Laís Oliveira Amorim
- Laís Vitória da Conceição Silva
- Lara Mireny Freitas Patrocínio
- Larice do Nascimento Vieira
- Larissa Chaves Soares
- Letícia Castro da Vitória
- Letícia das Neves Braz
- Letícia Maraboti Soares de Souza
- Liliana de Mello Braz Alencar
- Luana Antunes Caltabiano Coutinho Pinto
- Lucas Fellype Raposo de Lima Rocha
- Lucas Klisman Gomes Leão
- Lucas Lopes Mantovani
- Lucas Milhomem da Silva
- Lucas Santos Pinto
- Luiz Felipe Ataide Barreto Santos
- Maiele Bastos de Vargas
- Maíra Teixeira Ferrari
- Marcela Alvarenga Toniato Cora
- Marcela Delatorre Lovatti
- Mateus Moreira Silva
- Matheus Fernando Sanchez de Siqueira
- Matheus Metzker Vieira
- Matheus Moraes Lucas
- Matheus Passos dos Santos
- Matheus Pereira de Souza
- Mayara Lepaus Fontana
- Milene Ribeiro Celestino
- Miranda Perozini Barbosa
- Monique Sthephanie Malovini Loiola
- Natthalia Gonçalves Ferreira
- Nayne Santos de Oliveira
- Nicolas Rodrigues Alves
- Paloma de Jesus Peixoto
- Pâmela Rodrigues Gomes
- Patricia de Mello Pontes
- Patrícia Vilas Boas Alves da Silva
- Paula Regina Leal Batista
- Paulo Victor Viviani Ferraz de Siqueira
- Pedro Afonso Alves de Souza Santos
- Rachel Gonçalves Vieira
- Rafael de Freitas Mertens
- Rafael Krofke Vieira de Souza
- Rafael Virgílo da Cunha Macedo
- Rafhael Ferreira Pardin
- Raquel Silva Rocha
- Rayssa Silva Cavalcanti
- Rivandson Teles dos Santos
- Roanna Kerbe Bezerra Nunes
- Rodrigo Florentino dos Santos
- Roger Nascimento
- Rose Elaine dos Santos Bonifacio
- Sâmela Emanuella Monteiro de Almeida
- Saulo Aurélio Ribeiro Miranda
- Saulo Philippe Martins de Oliveira
- Scheydson Rocha de Freitas
- Suellen Cristina Gonçalves
- Tamires Pereira da Silva
- Thais Carvalho Leite
- Thaís Muniz Godinho
- Thauane Martins Lima
- Tiago Ferrari Kempim
- Victoria Maria Singui Guimarães
- Vitor Gomes Recla
- Vitor Gregório Assunção
- Wellington Deziderio Torres
- Wesley de Souza Bião
- Yeda Pereira de Vasconcelos