128 selecionados

Veja lista de quem segue na disputa pelo Curso de Residência da Rede Gazeta

Primeira etapa da seletiva aconteceu nesta quinta (12). Na próxima fase, candidatos terão que realizar um desafio de produção digital e uma prova de redação

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 16:14

Ludson Nobre

Rede Gazeta
Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O processo seletivo para o 24° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta começou nesta quinta-feira (12), com prova online de conhecimentos gerais, jornalismo e língua portuguesa. Dos 247 inscritos, 128 seguem na disputa e vão realizar, na segunda-feira (16), a prova de redação jornalística e o desafio digital. Nessa fase, o aspirante a foca também responderá um questionário sobre habilidades comportamentais.
A primeira etapa apresentou aos candidatos 20 questões de múltipla escolha, em que foram testados conhecimentos quanto ao emprego na norma culta da língua portuguesa, correção gramatical, variedades e noticiário recente. Todos os inscritos tiveram 90 minutos para realizar o teste, feito de forma on-line.
A lista dos 10 residentes da turma de 2021 será conhecida em 31 de agosto. O 24º Curso de Residência em Jornalismo tem patrocínio da Eco101, Vale, ArcelorMittal e Suzano.
E se você é um dos candidatos, fique atento aos prazos e ao e-mail que cadastrou na inscrição porque as recomendações serão enviadas por lá. Mais informações estão no site oficial da Residência

CONFIRA A LISTA DE APROVADOS PARA SEGUNDA ETAPA:

  1. Abel Victor Teodosio Serafim
  2. Alexandre Luiz Meiken Monteiro
  3. Alexia Spelta Colombo
  4. Alice Padilha de Oliveira
  5. Aline da Conceição Pereira
  6. Álvaro Guaresqui Cruz
  7. Amanda Rocha Araujo
  8. Ana Carolina de Castro Madalena
  9. Ana Caroliny Ritti
  10. Ana Clara Nair Alves Vieira
  11. Anderson L S Siqueira
  12. Andréia Conceição de Oliveira Dantas
  13. Ângelo Parrella
  14. Anna Mayze Santos Barreto
  15. Antônio Marcos da Rocha
  16. Beatriz Laquini Marques
  17. Bruno Rocha Presado Menezes de Barros
  18. Camila Gerônimo de Sá
  19. Camilla Queiroz Machado Pimentel
  20. Carla Tainara Luz
  21. Carlos Humberto de Albuquerque Spinelli
  22. Carolina Aildefonso Salarini
  23. Carolina Berlato dos Santos
  24. Carolina da Silva Malfer
  25. Carolina Vieira Machado Pinto
  26. Cássio Oliveira Simão
  27. Daniele Cristina Luciani
  28. Danilo Kelvin Barbosa da Costa Lima
  29. Débora Cristina Damasceno
  30. Diêgo Simão da Silva
  31. Djhonatan Moreira de Souza
  32. Douglas Lorencini Passamani
  33. Edileia Colli Lima Passos
  34. Edirlane Ramos De Sá Cardoso
  35. Egberto Santana Nunes
  36. Elaine Risperi Fraga Botelho
  37. Emanuel Vargas da Silva
  38. Ewerthon Mattos Paterlini
  39. Felipe de Jesus Bretas
  40. Franciele Ferreira da Silva
  41. Gabriela Santos Freitas
  42. Gabriela Venancio Jesus
  43. Gianmarco Soares de Vargas
  44. Graziela Aparecida Silva
  45. Guilherme Felix Barcellos
  46. Helen Zdruikoski Appelt
  47. Isabela Martins de Souza Rocha
  48. Isabella Hell de Paula
  49. Isadora Cristina Wandenkolk Pechincha
  50. Janaina Borges dos Santos
  51. João Fernando da Costa
  52. João Victor Martins
  53. João Vitor Moura dos Santos
  54. Júlia Coêlho Machado de Carvalho
  55. Julia Mayorca de Moura
  56. Julia Rangel Ronchi
  57. Kaique Amorim Bertuletti
  58. Kezia Nascimento Coutinho Reis
  59. Klayrdinildi Morais de Lima Bezerra
  60. Laércio Jorge De Souza Ramos Júnior
  61. Laís Oliveira Amorim
  62. Laís Vitória da Conceição Silva
  63. Lara Mireny Freitas Patrocínio
  64. Larice do Nascimento Vieira
  65. Larissa Chaves Soares
  66. Letícia Castro da Vitória
  67. Letícia das Neves Braz
  68. Letícia Maraboti Soares de Souza
  69. Liliana de Mello Braz Alencar
  70. Luana Antunes Caltabiano Coutinho Pinto
  71. Lucas Fellype Raposo de Lima Rocha
  72. Lucas Klisman Gomes Leão
  73. Lucas Lopes Mantovani
  74. Lucas Milhomem da Silva
  75. Lucas Santos Pinto
  76. Luiz Felipe Ataide Barreto Santos
  77. Maiele Bastos de Vargas
  78. Maíra Teixeira Ferrari
  79. Marcela Alvarenga Toniato Cora
  80. Marcela Delatorre Lovatti
  81. Mateus Moreira Silva
  82. Matheus Fernando Sanchez de Siqueira
  83. Matheus Metzker Vieira
  84. Matheus Moraes Lucas
  85. Matheus Passos dos Santos
  86. Matheus Pereira de Souza
  87. Mayara Lepaus Fontana
  88. Milene Ribeiro Celestino
  89. Miranda Perozini Barbosa
  90. Monique Sthephanie Malovini Loiola
  91. Natthalia Gonçalves Ferreira
  92. Nayne Santos de Oliveira
  93. Nicolas Rodrigues Alves
  94. Paloma de Jesus Peixoto
  95. Pâmela Rodrigues Gomes
  96. Patricia de Mello Pontes
  97. Patrícia Vilas Boas Alves da Silva
  98. Paula Regina Leal Batista
  99. Paulo Victor Viviani Ferraz de Siqueira
  100. Pedro Afonso Alves de Souza Santos
  101. Rachel Gonçalves Vieira
  102. Rafael de Freitas Mertens
  103. Rafael Krofke Vieira de Souza
  104. Rafael Virgílo da Cunha Macedo
  105. Rafhael Ferreira Pardin
  106. Raquel Silva Rocha
  107. Rayssa Silva Cavalcanti
  108. Rivandson Teles dos Santos
  109. Roanna Kerbe Bezerra Nunes
  110. Rodrigo Florentino dos Santos
  111. Roger Nascimento
  112. Rose Elaine dos Santos Bonifacio
  113. Sâmela Emanuella Monteiro de Almeida
  114. Saulo Aurélio Ribeiro Miranda
  115. Saulo Philippe Martins de Oliveira
  116. Scheydson Rocha de Freitas
  117. Suellen Cristina Gonçalves
  118. Tamires Pereira da Silva
  119. Thais Carvalho Leite
  120. Thaís Muniz Godinho
  121. Thauane Martins Lima
  122. Tiago Ferrari Kempim
  123. Victoria Maria Singui Guimarães
  124. Vitor Gomes Recla
  125. Vitor Gregório Assunção
  126. Wellington Deziderio Torres
  127. Wesley de Souza Bião
  128. Yeda Pereira de Vasconcelos

