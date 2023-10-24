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Acidente

Vazamento de 'água oleosa' atinge praia de São Mateus, no Norte do ES

Resíduos saíram de uma monoboia que leva petróleo cru para navios e tanques; empresa disse que não houve feridos ou danos às instalações e que as causas são apuradas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 out 2023 às 11:49

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 11:49

Imagem de domingo mostra fragmentos de óleo na praia de Barra Nova, em São Mateus
Imagem de domingo mostra fragmentos de óleo na praia de Barra Nova, em São Mateus Crédito: Divulgação/Secretaria de Meio Ambiente de São Mateus
A praia de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foi atingida por um vazamento de água oleosa ocorrido no último sábado (21), na área do Terminal Norte Capixaba. Em imagens, é possível ver pequenas manchas escuras na areia. Segundo a Transpetro, empresa responsável pelo equipamento em que aconteceu o acidente, as causas estão sendo investigadas. Não foi informado o volume de resíduos que chegou ao mar e à areia.
A empresa informou que identificou uma perda de contenção durante atividades em uma 'monoboia', utilizada normalmente para a transferência de petróleo cru para navios e tanques, o que resultou no vazamento, que já foi contido. Não houve registro de feridos ou danos às instalações devido ao vazamento.
Em nota, a Transpetro também afirmou que o trabalho de recolhimento dos resíduos na praia foi concluído, finalizando as ações de contingência após o ocorrido. E completou que representantes do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) estiveram presentes no local na segunda-feira (23) acompanhando as ações de resposta da companhia.
Praia de Barra Nova, em São Mateus, nesta terça-feira (24)
Praia de Barra Nova, em São Mateus, nesta terça-feira (24) Crédito: Divulgação/Secretaria de Meio Ambiente de São Mateus
A reportagem de A Gazeta recebeu fotos da Secretaria de Meio Ambiente de São Mateus que mostram a situação da praia no último domingo (22), quando havia os resíduos no solo, e também imagens desta terça-feira (24), em que praticamente não se vê mais as manchas. O secretário da pasta, Ricardo Louzada, disse que vai ser realizado o monitoramento por 15 dias, retirando minúsculos fragmentos que ainda restam na areia.

O que diz o Iema

Procurado pela reportagem, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que foram constatados pequenos fragmentos de óleo bruto pontuais na água e na areia em aproximadamente 8 km da Praia de Barra Nova.
O Instituto ainda comunicou, em nota, que está no local acompanhando os trabalhos e autuou a empresa Transpetro, responsável pela operação, a realizar a coleta dos oleosos e destiná-los em local ambientalmente adequado, realizar monitoramento durante os próximos 15 dias e realizar a limpeza de novos fragmentos que possam aparecer. 
"Além disso, a empresa deverá apresentar relatório descritivo e fotográfico das ações realizadas", complementou. 

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