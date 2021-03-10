Vai vender o computador? Saiba como apagar definitivamente os arquivos

Vai vender o computador? Saiba como apagar os arquivos definitivamente e proteja-se de golpes Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels

Para quem quer vender o computador fica sempre a dúvida se o simples ato de formatar os arquivos é o suficiente. Com tantos golpes aplicados no meio digital, será que com a formatação fotos, vídeos, documentos e planilhas somem mesmo de forma permanente ou há risco de esses dados acabarem parando nas mãos de pessoas erradas? O comentarista de tecnologia da Rádio CBN Vitória, Gilberto Sudré, falou sobre o assunto nesta quarta-feira (10) com a jornalista Fernanda Queiroz.

Para tornar a experiência ainda mais palpável, Sudré contou que adquiriu unidades de disco rígido (HDs) usados para fazer testes. Aparentemente, os arquivos haviam sumido após a formatação, mas ao usar ferramentas simples de recuperação de arquivos, foi possível encontrar milhares de dados pessoais nos dispositivos.

"Apenas formatar os HDs não apaga os arquivos, só retira os nomes dos diretórios, mas as informações continuam armazenadas. E aí, ao vender um equipamento desse, ele acaba podendo expor informações. Por isso, é importante fazer uma limpeza que garanta proteção à privacidade", iniciou o espefcialista.

Para apagar definitivamente as informações, Sudré sugere o aplicativo gratuito '' diskwipe.org '', que, ao ser executado, consegue sobrescrever as áreas do disco. "Desse modo, evita-se que alguém utilize um aplicativo de recuperação de arquivos apagados para poder ter acesso às informações. É preciso ter este cuidado antes de ceder computadores antigos", explicou.

Para o comentarista, qualquer pessoa consegue usar o Disk Wipe, já que ele apresenta um passo a passo intuitivo. "E ele apaga definitivamente os arquivos que estão no HD. Lembrando que, uma vez usado, não será possível recuperar mais as informações, então é bom que tenha certeza que não há mais nada de importante a perder. O diskwipe escreve por cima dos arquivos números zero ou valores aleatórios, o que faz com que seja impossível recuperar a informação com os aplicativos comuns de recuperação", acrescentou.

Na temida hipótese de ter os arquivos expostos, Gilberto frisa que podem ser desde fotos pessoais, documentos, como também planilhas com informações relevantes. Ele comenta que se um golpista tiver acesso, pode praticar fraudes, usando dados de forma indevida ou mesmo fazendo cadastros e perfis fake.

SSD x HD

Uma alternativa mais moderna e rápida aos HDs convencionais, o SSD (Unidade de Estado Sólido, em português) tem característica de armazenamento diferenciada. Segundo Sudré, ao apagar um arquivo de um HD, a informação do arquivo continua gravada até que algo se sobreponha, ou seja, venha a ser gravado por cima.