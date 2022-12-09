Vacinação contra a Covid-19 para bebês sem comorbidades começa em Cachoeiro

A vacinação terá início nesta segunda-feira (12), em Cachoeiro Crédito: Reprodução / Márcia Leal (Prefeitura de Cachoeiro)

A prefeitura do município informou que a imunização acontecerá na sala de vacina da Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” (Centro de Saúde), as segundas e quartas-feiras, das 7h às 16h. O imunizante a ser aplicado nesse público será o da Pfizer-BioNTech.

O esquema vacinal será de três doses, sendo o intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, e de oito semanas entre a segunda e a terceira aplicação.

Documentos

No dia da vacinação, é preciso apresentar os documentos de identidade e cartão SUS, além da caderneta de vacinação. E criança deve estar acompanhada dos pais ou de um adulto responsável.

O secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, destaca a vacinação como principal meio de evitar infecções, hospitalizações e complicações da Covid-19, que podem levar a sequelas e óbito.

“Estamos diante de um novo aumento de casos de Covid-19 no estado, por isso, os pais devem resguardar seus filhos por meio da vacina, que é a principal ferramenta para impedir ou atenuar as infecções, evitando casos graves e óbitos”, disse.