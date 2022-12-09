Vacinação contra a Covid-19 para bebês sem comorbidades começa em Cachoeiro

Os bebês de seis meses a 2 anos sem comorbidades vão receber a vacina contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (12), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Para vacinar, não será necessário realizar agendamento.
A prefeitura do município informou que a imunização acontecerá na sala de vacina da Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu” (Centro de Saúde), as segundas e quartas-feiras, das 7h às 16h. O imunizante a ser aplicado nesse público será o da Pfizer-BioNTech.
O esquema vacinal será de três doses, sendo o intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, e de oito semanas entre a segunda e a terceira aplicação.
Documentos
No dia da vacinação, é preciso apresentar os documentos de identidade e cartão SUS, além da caderneta de vacinação. E criança deve estar acompanhada dos pais ou de um adulto responsável.
O secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, destaca a vacinação como principal meio de evitar infecções, hospitalizações e complicações da Covid-19, que podem levar a sequelas e óbito.
“Estamos diante de um novo aumento de casos de Covid-19 no estado, por isso, os pais devem resguardar seus filhos por meio da vacina, que é a principal ferramenta para impedir ou atenuar as infecções, evitando casos graves e óbitos”, disse.
O procedimento foi autorizado por meio da Nota Técnica Nº 37/2022 da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, em consonância com recomendações do Ministério da Saúde.