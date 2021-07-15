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Nesta quinta-feira (15)

Vacina contra a gripe: Vila Velha abre 10 mil vagas para público geral

As vagas estarão disponíveis para agendamento no site da prefeitura a partir das 14 horas. Quem fizer o agendamento vai receber a vacina no próximo sábado (17)

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2021 às 11:58
Vacina Covid-19
Vila velha abre nesta quinta agendamento para vacina contra a gripe Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Vila Velha abre, na tarde desta quinta-feira (15), mais de 10 mil vagas para vacinação contra a gripe. As vagas são para o público geral e estarão disponíveis para agendamento no site da prefeitura a partir das 14 horas. 
Quem conseguir fazer o agendamento, vai receber a vacina no próximo sábado (17) nas Unidades de Saude de Araçás, Ulisses Guimarães, Vila Batista, Coqueiral, Vila Nova, e Barramares, na Umef Graciano Neves e na faculdade Multivix, situada na Rodovia do Sol, no Jockey de Itaparica.
Até agora, mais de 80 mil pessoas já receberam a vacina da gripe em Vila Velha.

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