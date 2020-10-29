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Graduação

UVV divulga resultado do vestibular de Medicina e mais 29 cursos

Os prazos de matrícula e a documentação necessária serão informados no edital de convocação, que deve ser divulgado nos próximos dias. Saiba quem são os aprovados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 19:13

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 19:13

Universidade de Vila Velha (UVV).
Universidade Vila Velha (UVV) divulga lista de aprovados no vestibular Crédito: Divulgação/UVV
A Universidade Vila Velha (UVV) divulgou, nesta quinta-feira (29), o resultado final do Vest Geral e o da última fase do Vest Medicina, com ingresso no primeiro semestre do ano que vem. Cerca de cinco mil estudantes poderão começar a graduação em 30 cursos diferentes, oferecidos  instituição de ensino superior. 
A primeira etapa do processo seletivo foi apenas para o curso de Medicina, no dia 18 de outubro. A segunda, cuja realização foi somente para os aprovados da etapa anterior, aconteceu no último domingo (25), junto com os demais cursos.
Por causa da pandemia, a novidade deste ano foi que os participantes puderam escolher entre as modalidades de prova presencial, telepresencial e game simulado. O formato digital do Vest Game foi implantado para quase todos os cursos, exceto Medicina, de modo que os milhares de candidatos puderam participar pela internet.
Os prazos de matrícula e a documentação necessária para a matrícula serão informados no edital de convocação, que deve ser divulgado nos próximos dias, no site da universidade.

SAIBA QUEM SÃO OS APROVADOS:

Arquivos & Anexos

Aprovados no Vest Geral da UVV - 2021/1

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Arquivos & Anexos

Aprovados No Vest Medicina da UVV - 2021/1

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(*) Maria Fernanda Conti é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão das editoras Joyce Meriguetti e Aline Nunes.

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