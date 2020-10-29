UVV divulga resultado do vestibular de Medicina e mais 29 cursos

Universidade Vila Velha (UVV) divulga lista de aprovados no vestibular Crédito: Divulgação/UVV

A Universidade Vila Velha (UVV) divulgou, nesta quinta-feira (29), o resultado final do Vest Geral e o da última fase do Vest Medicina, com ingresso no primeiro semestre do ano que vem. Cerca de cinco mil estudantes poderão começar a graduação em 30 cursos diferentes, oferecidos instituição de ensino superior.

Por causa da pandemia, a novidade deste ano foi que os participantes puderam escolher entre as modalidades de prova presencial, telepresencial e game simulado. O formato digital do Vest Game foi implantado para quase todos os cursos, exceto Medicina, de modo que os milhares de candidatos puderam participar pela internet.

Os prazos de matrícula e a documentação necessária para a matrícula serão informados no edital de convocação, que deve ser divulgado nos próximos dias, no site da universidade.

SAIBA QUEM SÃO OS APROVADOS:

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