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Ensino superior

Confira os aprovados para a 2ª etapa do vestibular de Medicina da UVV

Mais de 700 estudantes poderão participar da próxima etapa do processo seletivo, que acontece neste domingo (25), no campus do bairro Boa Vista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 20:04

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 20:04

A UVV é a única universidade particular do Espírito Santo
A UVV é a única universidade particular do Espírito Santo. Crédito: UVV/Divulgação
Foi divulgada, nesta segunda-feira (21), a lista dos candidatos aprovados na primeira fase do vestibular de Medicina da Universidade de Vila Velha (UVV). Mais de 700 estudantes poderão participar da próxima etapa do processo seletivo, que acontece neste domingo (25), às 14h, no campus do bairro Boa Vista, no município canela-verde. 
Dividido em duas etapas, o vestibular para Medicina teve a sua primeira fase no dia 18 de outubro. A segunda, cuja realização é somente para os aprovados da etapa anterior, será feita junto com os demais cursos. Do total de candidatos, no entanto, apenas 85 vão ingressar na universidade em 2021.
Com o intuito de reduzir ao máximo as chances de contágio pela Covid-19, a UVV terá pontos de distribuição de álcool gel em locais estratégicos do campus e na entrada de todas as salas de aula. O uso de máscara durante a realização do vestibular é obrigatório e o fluxo de pessoas será orientado por uma sinalização especial. 
Além disso, o número de cadeiras ocupadas por sala será limitado de acordo com o distanciamento mínimo para a manutenção da segurança dos candidatos e fiscais de prova.
Para mais informações sobre o processo seletivo, é possível acessar o edital em www.uvv.br/editais.

CONFIRA A LISTA DOS APROVADOS: 

Arquivos & Anexos

Aprovados na 1ª fase de Medicina na UVV - 2021/1

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(*) Maria Fernanda Conti é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão das editoras Joyce Meriguetti e Érica Vaz.

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