UPA de Riviera da Barra ainda não tem prazo para atender a população

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, em Vila Velha, ainda não tem previsão para atender a população. A questão foi levantada por uma telespectadora da TV Gazeta, que questionou a Prefeitura de Vila Velha sobre o assunto nesta sexta-feira (09).
"A gente passa em frente ao PA e, aparentemente, está pronto. Nos perguntamos: por que o prefeito ainda não inaugurou esse PA? Está todo pronto por fora, por que não agiliza isso? Tem gente precisando", indagou a moradora, que preferiu não se identificar.
Em nota, a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) afirmou que a obra foi realizada pela gestão passada, e que por dentro da UPA, ainda há alguns pontos que precisam de adequação.
Disse, ainda, que a unidade seria administrada por uma Organização Social (OS), mas que o contrato foi suspenso por decisão da Justiça. Com isso, será preciso fazer um novo chamamento público, e a UPA segue sem prazo para atender os moradores.