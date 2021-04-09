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Vila Velha

UPA de Riviera da Barra ainda não tem prazo para atender a população

Mesmo pronta, unidade ainda não está funcionando. Uma decisão da Justiça sobre a gestão do local atrasa abertura

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 09:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2021 às 09:18
Data: 25/11/2019 - ES - Vila Velha - UPA, Unidade de Pronto Atendimento do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha - Obras Federais paradas no ES - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ
Data: 25/11/2019 - UPA, Unidade de Pronto Atendimento do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, em Vila Velha, ainda não tem previsão para atender a população. A questão foi levantada por uma telespectadora da TV Gazeta, que questionou a Prefeitura de Vila Velha sobre o assunto nesta sexta-feira (09).
"A gente passa em frente ao PA e, aparentemente, está pronto. Nos perguntamos: por que o prefeito ainda não inaugurou esse PA? Está todo pronto por fora, por que não agiliza isso? Tem gente precisando", indagou a moradora, que preferiu não se identificar.
Em nota, a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) afirmou que a obra foi realizada pela gestão passada, e que por dentro da UPA, ainda há alguns pontos que precisam de adequação.
Disse, ainda, que a unidade seria administrada por uma Organização Social (OS), mas que o contrato foi suspenso por decisão da Justiça. Com isso, será preciso fazer um novo chamamento público, e a UPA segue sem prazo para atender os moradores.

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