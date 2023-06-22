Essa avaliação atesta que a instituição pode seguir com o ensino presencial e recredencia a universidade no MEC. É analisada a qualidade da educação universitária, abarcando também os cursos e o desempenho dos estudantes.

Campus de Goiabeiras da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros

É uma avaliação que ocorre a cada 8 ou 10 anos, e que foi adiada em função da pandemia de Covid-19 . São verificados 50 indicadores, que se agrupam em cinco eixos temáticos: planejamento e avaliação institucional; desenvolvimento institucional; políticas acadêmicas; políticas de gestão; e infraestrutura.

“Este resultado precisa ser muito comemorado, pois reflete a grandiosidade da Ufes, a única universidade federal no Espírito Santo. A Ufes passa a integrar um seleto grupo de universidades federais que são nota 5”, destaca o reitor da Ufes, Paulo Vargas.

Your browser does not support the audio element. Ufes recebe nota máxima na avaliação institucional do MEC

Segundo o sistema e-MEC, até então 13 das 69 universidades federais eram nota 5. A Ufes será a 14ª.

A Secretaria de Avaliação Institucional (Seavin) da Ufes destaca o grande esforço institucional em levantar cerca de 1,4 mil documentos que embasaram a avaliação. “Foi um esforço de todos os setores e de todos os campi”, afirma a secretária de Avaliação Institucional, professora Leila Massaroni.



A visita institucional dos avaliadores à Ufes ocorreu de forma virtual entre os dias 14 e 16 de junho. Para chegar ao conceito 5, os avanços mais importantes da Ufes ocorreram nos eixos de planejamento e avaliação, de desenvolvimento institucional (Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI) e de políticas acadêmicas, com melhoria na política de atendimento aos alunos.

Os avaliadores indicaram possibilidades de melhorias no eixo de infraestrutura, o que, para a Administração Central da Ufes, reflete num passivo nessa área e nos contingenciamentos financeiros impostos à universidade nos últimos anos. “São melhorias que já tinham sido mapeadas e que já estão em fase de planejamento, contratação ou realização”, afirma o superintendente de Infraestrutura da Ufes, Alessandro Mattedi.

No próximo mês, de 3 a 5 de julho, a Ufes passará pela Avaliação para o Recredenciamento Institucional do Ensino a Distância, também realizada pelo Inep.