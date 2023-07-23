Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Invernando!

Turista registra gelo e temperatura de -5°C no Parque do Caparaó no ES

André Hoffman, morador de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, disse que foi sua primeira experiência no ponto turístico capixaba; camada de gelo se formou sobre barracas, objetos e carros

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 14:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jul 2023 às 14:26
Um turista registrou imagens de gelo ao subir o Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo, na madrugada e durante a manhã deste domingo (23). O comerciante André Hoffman, morador de Pancas, no Noroeste do Estado, contou que foi sua primeira experiência no ponto turístico.
O registro mostra camada de gelo sobre as barracas de camping, na grama e até sobre os carros próximos ao acampamento da Macieira. “Esses registros eu fiz durante a madrugada e hoje (23) cedo. Sou trilheiro, mas nunca passei tanto frio assim. Chegou a 5 graus negativos lá no pico e no acampamento. Já estou em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, e hoje de manhã choveu por aqui”, contou Hoffman, que é do distrito de Laginha, em Pancas.
Turista conta que passou frio no parque durante madrugada
Turista conta que passou frio no parque durante madrugada Crédito: André Hoffman
O acampamento da Macieira é uma das quatro áreas de acampamento existentes no Parque Nacional do Caparaó. Durante o inverno, o parque recebe grande número de turistas para a subida ao terceiro pico mais alto do país, 2.892 metros de altitude.

Turista registra temperatura negativa e gelo no parque nacional do Caparaó

E, não faz muito tempo que os visitantes registram baixas temperaturas no parque. Em 21 de junho, o estudante Bruno Protázio registrou que a temperatura chegou a 2 graus negativos e até congelou a água. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados