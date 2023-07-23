Turista registra gelo e temperatura de -5°C no Parque do Caparaó no ES

Um turista registrou imagens de gelo ao subir o Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo, na madrugada e durante a manhã deste domingo (23). O comerciante André Hoffman, morador de Pancas, no Noroeste do Estado, contou que foi sua primeira experiência no ponto turístico.
O registro mostra camada de gelo sobre as barracas de camping, na grama e até sobre os carros próximos ao acampamento da Macieira. “Esses registros eu fiz durante a madrugada e hoje (23) cedo. Sou trilheiro, mas nunca passei tanto frio assim. Chegou a 5 graus negativos lá no pico e no acampamento. Já estou em Pedra Menina, Dores do Rio Preto, e hoje de manhã choveu por aqui”, contou Hoffman, que é do distrito de Laginha, em Pancas.
O acampamento da Macieira é uma das quatro áreas de acampamento existentes no Parque Nacional do Caparaó. Durante o inverno, o parque recebe grande número de turistas para a subida ao terceiro pico mais alto do país, 2.892 metros de altitude.
Turista registra temperatura negativa e gelo no parque nacional do Caparaó
E, não faz muito tempo que os visitantes registram baixas temperaturas no parque. Em 21 de junho, o estudante Bruno Protázio registrou que a temperatura chegou a 2 graus negativos e até congelou a água.