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Grande amor

Turista pede namorada em casamento em show de Roberto Carlos em Vitória

Os gaúchos Vitor Schneider e Janice Wollmann já estavam com passagens compradas para o Espírito Santo quando souberam da apresentação do Rei, que acabou virando cenário do pedido

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2023 às 19:01
O gerente de suprimentos Vitor Schneider pediu a mão da namorada, a governanta Janice Wollmann, após quatro meses de namoro
O gerente de suprimentos Vitor Schneider pediu a mão da namorada, a governanta Janice Wollmann, após quatro meses de namoro Crédito: Reprodução | Viviane Lopes | G1
São muitas emoções, bicho! E para um casal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, o show de Roberto Carlos em Vitória, na sexta-feira (21), em comemoração aos 82 anos do Rei, entrou para a história como uma noite para lá de inesquecível. Durante a apresentação na Praça do Papa, o gerente de suprimentos Vitor Schneider, 56 anos, aproveitou para pedir a namorada, a governanta Janice Wollmann, 54 anos, em casamento.
Tudo foi feito na surdina pelo gerente. Os gaúchos tinham programado uma viagem para visitar o Espírito Santo pela primeira vez, para passar o feriado de Tiradentes. Ele só ficou sabendo que haveria um show especial de Roberto Carlos em Vitória na última segunda-feira (17), ou seja, cinco dias antes, e resolveu armar a surpresa.
Ainda no Rio Grande do Sul, Vitor comprou as alianças e levou na mala. Ele já sabia o tamanho do anel da namorada, o que facilitou nos preparativos. Como Janice é fã do cantor e nunca tinha ido a um show do Rei, ao pousarem no Espírito Santo, eles garantiram os ingressos para a apresentação. 
Aliás, a primeira surpresa da viagem foi descobrir que iria assistir ao Rei ao vivo. Um sonho sendo realizado. "Ela não desconfiou. Eu comprei os anéis. Quando chegamos a Vitória, contei que iríamos ao show. Ela nem acreditou. Ela é muito fã", contou Vitor.
Para fazer o pedido, ele esperou o Rei cantar uma música em especial. E foi já no meio da apresentação da última sexta-feira, dia em que eles também completaram quatro meses de namoro, que ele tirou as alianças do bolso e pediu a namorada em casamento.
"Resolvi fazer o pedido durante a música 'Esse Cara sou Eu', porque toda mulher quer um cara assim. Ela nem desconfiava. Foi surpresa mesmo"
Vitor Schneider - Gerente de suprimentos
Janice ficou duplamente emocionada. Primeiro por curtir o show do ídolo, segundo pelo pedido de casamento. Ah, ela disse "sim"!
"Ele (Vitor) abre a porta do carro que nem na música. Quando ele fez o pedido, eu comecei a tremer. Nossa! Eu estou sendo pedida em casamento aqui e agora! Mostrei para uma guria, que começou a chorar"
Janice Wollmann - Governanta
O casal passou o fim de semana no Espírito Santo, conhecendo as belezas capixabas, e volta na segunda-feira (24) para o Rio Grande do Sul com uma história e tanto na bagagem. "Vitória é linda. Fomos a Vila Velha, ao Convento, à fábrica de chocolates... São praias muito bonitas, com baías", disse Vitor.
"Vamos voltar com uma linda lembrança, com certeza histórica para nossas vidas", completou Janice.
Com informações do g1 ES

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