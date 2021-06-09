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Linhares

Três pessoas ficam feridas em atropelamento na estrada de Pontal do Ipiranga

Segundo os Bombeiros, um dos feridos era um pedestre que estava tentando atravessar a via, e os outros dois eram ocupantes da motocicleta que atropelou o homem

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:32

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 jun 2021 às 10:32
Data: 13/01/2020 - ES - Linhares - Acidente na estrada que liga Linhares a Pontal do Ipiranga deixa seis pessoas feridas
Atropelamento deixa três vítimas na estrada de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Álvaro Queiroz/TV Gazeta Norte
Um acidente deixou três pessoas feridas na noite desta terça-feira (8) na Rodovia Paulo Pereira Gomes, que liga a sede de Linhares a Pontal do Ipiranga, balneário do município no Norte do Espírito Santo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um homem foi atropelado por uma motocicleta com dois ocupantes quando tentava atravessar a via.
Os Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de colisão com vítimas no trevo de Cacimbas, na Zona Rural de Linhares.
Ao chegarem ao local, os militares constataram que três pessoas estavam feridas. Segundo os Bombeiros, um dos feridos era um pedestre que estava tentando atravessar a via, e os outros dois eram ocupantes da motocicleta que atropelou o homem.
Uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital Rio Doce, pela ambulância do Corpo de Bombeiros, e as outras duas socorridas pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital Geral de Linhares (HGL)

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