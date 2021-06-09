Três pessoas ficam feridas em atropelamento na estrada de Pontal do Ipiranga

Atropelamento deixa três vítimas na estrada de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Álvaro Queiroz/TV Gazeta Norte

Os Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência de colisão com vítimas no trevo de Cacimbas, na Zona Rural de Linhares.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que três pessoas estavam feridas. Segundo os Bombeiros, um dos feridos era um pedestre que estava tentando atravessar a via, e os outros dois eram ocupantes da motocicleta que atropelou o homem.