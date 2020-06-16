Três mulheres morrem com Covid-19 e número de vítimas chega a 17 em Linhares

Linhares já contabiliza 715 casos confirmados e 17 mortes em decorrência do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O município de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , registrou, em apenas um dia, três óbitos em decorrência do novo coronavírus . As mortes aconteceram nesta segunda-feira (15) e as vítimas são idosas de 64, 70 e 81 anos. Com isso, subiu para 17 o número de pessoas mortas pela doença na cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o primeiro óbito do dia foi registrado no Hospital Geral de Linhares (HGL). Uma idosa, de 64 anos, que estava internada na unidade, testou positivo e não resistiu.

Mais tarde, a prefeitura confirmou mais dois óbitos, também de idosas, vítimas da Covid-19. As mulheres, de 70 e 81 anos, estavam internadas em hospitais particulares do município, mas acabaram morrendo. Apenas uma delas possuía comorbidades.

Conforme recomenda o protocolo do Ministério da Saúde, familiares de pessoas que morreram com suspeita ou confirmação da doença estão sendo orientados a realizarem os enterros sem velório, diminuindo assim as chances de novas contaminações.

CASOS CONFIRMADOS

Além das mortes, Linhares registrou 54 novos casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (15), totalizando 715 casos. O número de pacientes curados subiu para 252, segundo a prefeitura.