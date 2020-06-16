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Três mulheres morrem com Covid-19 e número de vítimas chega a 17 em Linhares

As vítimas são três idosas de 64, 70 e 81 anos, que testaram positivo para o novo coronavírus e estavam internadas em hospitais do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 09:14

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 09:14

Linhares confirma a quinta morte em decorrência da Covid-19
Linhares já contabiliza 715 casos confirmados e 17 mortes em decorrência do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
O município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, registrou, em apenas um dia, três óbitos em decorrência do novo coronavírus. As mortes aconteceram nesta segunda-feira (15) e as vítimas são idosas de 64, 70 e 81 anos. Com isso, subiu para 17 o número de pessoas mortas pela doença na cidade.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o primeiro óbito do dia foi registrado no Hospital Geral de Linhares (HGL). Uma idosa, de 64 anos, que estava internada na unidade, testou positivo e não resistiu.
Mais tarde, a prefeitura confirmou mais dois óbitos, também de idosas, vítimas da Covid-19. As mulheres, de 70 e 81 anos, estavam internadas em hospitais particulares do município, mas acabaram morrendo. Apenas uma delas possuía comorbidades.
Conforme recomenda o protocolo do Ministério da Saúde, familiares de pessoas que morreram com suspeita ou confirmação da doença estão sendo orientados a realizarem os enterros sem velório, diminuindo assim as chances de novas contaminações.

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CASOS CONFIRMADOS

Além das mortes, Linhares registrou 54 novos casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (15), totalizando 715 casos. O número de pacientes curados subiu para 252, segundo a prefeitura.
Outros 408 pacientes que tiveram o resultado positivo para a doença estão em isolamento domiciliar e 38 estão internados em hospitais.

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