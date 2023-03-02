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Norte do ES

Trabalhador morre prensado entre blocos de granito em Itaguaçu

Oladir Elias de Amorim, de 59 anos, sofreu acidente de trabalho nessa quarta-feira (1); caso aconteceu no bairro Alto Laje, durante manobra de rochas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 mar 2023 às 14:23

Publicado em 02 de Março de 2023 às 14:23

Vítima, Oladir tinha 59 anos, segundo a PM
Oladir Elias de Amorim tinha 59 anos Crédito: Reprodução
Um homem morreu enquanto trabalhava no bairro Alto Laje, em Itaguaçu, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (1). Segundo informações da Polícia Militar, Oladir Elias de Amorim, de 59 anos, atuava como operador de perfuratriz (máquina de grande porte usada para perfurar solos ou rochas), quando foi prensado entre dois blocos de granito.
O movimento das pedras foi feito com uma máquina conhecida como pá carregadeira. Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre as circunstâncias do fato nem para qual empresa a vítima trabalhava quando sofreu o acidente e faleceu.
Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como "acidentes diversos" com um óbito. O corpo de Oladir Elias de Amorim foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado aos familiares.

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