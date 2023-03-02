Trabalhador morre prensado entre blocos de granito em Itaguaçu

Um homem morreu enquanto trabalhava no bairro Alto Laje, em Itaguaçu, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (1). Segundo informações da Polícia Militar, Oladir Elias de Amorim, de 59 anos, atuava como operador de perfuratriz (máquina de grande porte usada para perfurar solos ou rochas), quando foi prensado entre dois blocos de granito.
O movimento das pedras foi feito com uma máquina conhecida como pá carregadeira. Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre as circunstâncias do fato nem para qual empresa a vítima trabalhava quando sofreu o acidente e faleceu.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como "acidentes diversos" com um óbito. O corpo de Oladir Elias de Amorim foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e liberado aos familiares.