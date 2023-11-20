Telefone 192 do Samu volta a funcionar em todo o Espírito Santo

Após ficar temporariamente fora do ar no último dia 13, o número 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), está funcionando normalmente no Espírito Santo.
Através das redes sociais, o órgão informou a normalização do serviço ocorrido um dia após o surgimento do problema. A Secretaria de Estado da Saúde não informou, porém, o que ocasionou o problema.
Entretanto, com o reestabelecimento do serviço, as chamadas já são atendidas no 192 e não mais no 190, para onde as ligações foram direcionadas provisoriamente.