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Telefone 192 do Samu volta a funcionar em todo o Espírito Santo

O número ficou indisponível para chamadas no último dia 13; pelas redes sociais, o órgão informou o reestabelecimento do serviço
Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

20 nov 2023 às 17:47

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 17:47

Após ficar temporariamente fora do ar no último dia 13, o número 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), está funcionando normalmente no Espírito Santo.
Através das redes sociais, o órgão informou a normalização do serviço ocorrido um dia após o surgimento do problema. A Secretaria de Estado da Saúde não informou, porém, o que ocasionou o problema.
Entretanto, com o reestabelecimento do serviço, as chamadas já são atendidas no 192 e não mais no 190, para onde as ligações foram direcionadas provisoriamente.

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