Tapetes de Castelo completam 60 anos; veja a preparação dos fiéis

Uma das maiores e mais tradicionais festas religiosas do nosso Estado está chegando: Corpus Christi, no dia 8 de junho.
Esse ano tem um detalhe ainda mais especial: a exposição dos Tapetes em Castelo completa 60 anos!
Por isso, foi montada uma força-tarefa na cidade, que espera receber 100 mil visitantes nesse período. Esse apoio conta com 3 mil pessoas diretamente envolvidas com a preparação da festa.
A preparação dos tapetes vai utilizar 60 toneladas de pedras moídas, 20 toneladas de raspas de pneu, 600 sacos de palha de madeira, 300 sacos de palha de café e areia em tonalidades diferentes.
Fica aí o convite para visitar Castelo nessa festa belíssima e tão tradicional.