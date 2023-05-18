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Nas alturas

Gatinho vai parar no alto de pinheiro e dá trabalho aos bombeiros em Vila Velha

Animal foi visto no alto da árvore por moradores do bairro Ponta da Fruta, no final da tarde desta quinta (18)
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

18 mai 2023 às 18:46

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 18:46

Bombeiros foram até o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, para realizar o resgate do filhote de gato
Bombeiros foram até o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, para realizar o resgate do filhote de gato Crédito: Leitor A Gazeta
Um filhote de gato foi encontrado por moradores do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, no alto de um pinheiro no final da tarde desta quinta-feira (18), e os bombeiros precisaram atuar para resgatar o bichinho. As cenas foram registradas pelo professor de biologia Marcos Gustavo Marujo, que conversou com a reportagem de A Gazeta
Segundo o professor, que dá aulas em uma escola estadual localizada no bairro, o pinheiro em questão fica no quintal de um prédio. Os moradores dos apartamentos, ao avistarem o filhote em cima da árvore, acionaram os Bombeiros que foram até o local realizar o resgate do animal. 
Marcos ainda disse à reportagem que, ao voltar do trabalho, o gatinho já não se encontrava mais em cima do pinheiro. "Acredito que os Bombeiros já resgataram o animal", contou. 
O Corpo de Bombeiros foi demandado pela reportagem para saber o que aconteceu com o filhote, mas não houve um retorno até a publicação desta matéria. 

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