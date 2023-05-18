Gatinho vai parar no alto de pinheiro e dá trabalho aos bombeiros em Vila Velha

Bombeiros foram até o bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, para realizar o resgate do filhote de gato Crédito: Leitor A Gazeta

A Gazeta. Um filhote de gato foi encontrado por moradores do bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha , no alto de um pinheiro no final da tarde desta quinta-feira (18), e os bombeiros precisaram atuar para resgatar o bichinho. As cenas foram registradas pelo professor de biologia Marcos Gustavo Marujo, que conversou com a reportagem de

Segundo o professor, que dá aulas em uma escola estadual localizada no bairro, o pinheiro em questão fica no quintal de um prédio. Os moradores dos apartamentos, ao avistarem o filhote em cima da árvore, acionaram os Bombeiros que foram até o local realizar o resgate do animal.

Marcos ainda disse à reportagem que, ao voltar do trabalho, o gatinho já não se encontrava mais em cima do pinheiro. "Acredito que os Bombeiros já resgataram o animal", contou.