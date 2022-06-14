Superlua de Morango: entenda o fenômeno

O anoitecer desta terça-feira (14) deve ganhar a particularidade de uma lua cheia aparentemente maior e mais brilhante no Espírito Santo e no restante do Brasil: a Superlua de Morango. A referência à fruta não tem relação com a cor vermelha, mas com a época em que o fruto amadurece no Hemisfério Norte.
O planeta Terra e seu satélite natural, a Lua, além de se movimentarem em torno de si mesmos (rotação), também percorrem uma órbita — o caminho ao redor do Sol (translação). Nesses movimentos, quando as órbitas da Terra e da Lua mais se aproximam, o chamado perigeu, a Lua fica mais próxima e mais visível no céu.
Um dos efeitos da superlua é a influência direta nas marés, que ficam mais fortes quando a Lua está mais próxima da Terra.
A Superlua de Morango deve nascer por volta das 17h40, e o melhor horário para a observação é durante a primeira hora após o nascimento.