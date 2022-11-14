Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sorte grande

Sortudo leva quase meio milhão na Lotofácil após aposta em Vitória

Apostador levou  R$ 475.804,93 após acertar os 15 números da Lotofácil no concurso 2662, no sábado (12). Outras duas pessoas também fizeram acertos e foram premiadas com a quantia
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

14 nov 2022 às 10:54

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 10:54

Um apostador de Vitória, no Espírito Santo, acertou as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 2662, realizado no último sábado (12), e levou o prêmio de R$ 475.804,93. O sortudo fez um jogo de 16 números pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal (CEF).
Além do apostador de Vitória, outras duas pessoas fizeram os 15 acertos e faturaram a mesma quantia. Uma fez a aposta em Portão, no Rio Grande do Sul, na Lotérica Zebrão, e a outra na capital São Paulo, que fez o jogo na Pari Loterias. 

Resultado Lotofácil 2662

►04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23
A Lotofácil também concede premiações às pessoas que acertarem 14 dígitos. Desta vez, no Espírito Santo, 5 pessoas de Cachoeiro de ItapemirimCariacicaJaguaréSão Mateus e Vitória tiveram 14 acertos e premiações que variaram entre R$ 1.030,28 e R$ 2.060,56.

LEIA MAIS

Enem: professores do ES comentam 1º dia de provas; veja vídeos

Tecnologia e o avanço na segurança pública do ES

Com o Turismo como prioridade, Senac do ES vai investir R$ 35 milhões

184 concursos abertos têm mais de 21 mil vagas no Brasil; veja lista

Saiba por que em 3 meses 100 veículos roubados foram recuperados no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal espírito santo Vitória (ES) Lotofácil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados