Sortudo leva quase meio milhão na Lotofácil após aposta em Vitória

Um apostador de Vitória, no Espírito Santo, acertou as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 2662, realizado no último sábado (12), e levou o prêmio de R$ 475.804,93. O sortudo fez um jogo de 16 números pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal (CEF).
Além do apostador de Vitória, outras duas pessoas fizeram os 15 acertos e faturaram a mesma quantia. Uma fez a aposta em Portão, no Rio Grande do Sul, na Lotérica Zebrão, e a outra na capital São Paulo, que fez o jogo na Pari Loterias.
Resultado Lotofácil 2662
►04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23
A Lotofácil também concede premiações às pessoas que acertarem 14 dígitos. Desta vez, no Espírito Santo, 5 pessoas de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Jaguaré, São Mateus e Vitória tiveram 14 acertos e premiações que variaram entre R$ 1.030,28 e R$ 2.060,56.