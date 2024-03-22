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Tragédia na BR 101

Sogro e genro perdem a vida em acidente com ônibus em Conceição da Barra

Edenilson Alves Miranda, de 59 anos, e João Lopes de Oliveira, de 77, residiam em São Mateus e seguiam para Conceição da Barr junto das esposas; eles estavam no carro envolvido na batida

Publicado em 22 de Março de 2024 às 16:48

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

22 mar 2024 às 16:48
batida frontal com ônibus mata duas pessoas em Conceição da Barra
João Lopes de Oliveira (à esquerda) e Edenilson Alves Miranda (à direita) morreram em acidente na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Acervo pessoal
Edenilson Alves Miranda, de 59 anos, e João Lopes de Oliveira, de 77, seguiam sentido Conceição da Barra, no Norte do Estado, quando, após uma colisão frontal com um ônibus, morreram na batida fatal. O acidente que vitimou sogro e genro aconteceu no quilômetro 43 da BR 101, no mesmo município, por volta das 5h desta sexta-feira (22).
Os dois residiam em São Mateus e, segundo familiares, seguiam para Conceição da Barra junto das respectivas esposas. À repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, a família contou que a sogra de Edenilson tinha uma consulta oftalmológica agendada na cidade. 
No entanto, na altura do quilômetro 43 da rodovia federal, o carro em que eles estavam colidiu frontalmente com um ônibus. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, Edenilson e João foram a óbito no local do acidente. As esposas foram encaminhadas ao hospital e passam bem, segundo a família. 
Ainda de acordo com apurações da reportagem da TV Gazeta, 34 passageiros estavam no ônibus no momento do acidente, mas não houve feridos entre eles. 
Motorista morre após colisão entre carro e ônibus em Conceição da Barra
Duas pessoas morreram após colisão entre carro e ônibus em Conceição da Barra Crédito: Divulgação | PRF
A concessionária informou que a pista chegou a ficar interditada totalmente no local, das 7h30 às 9h, para trabalho da perícia. Segundo a Polícia Civil, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Com informações da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta

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