Sogro e genro perdem a vida em acidente com ônibus em Conceição da Barra

Edenilson Alves Miranda, de 59 anos, e João Lopes de Oliveira, de 77, seguiam sentido Conceição da Barra, no Norte do Estado, quando, após uma colisão frontal com um ônibus, morreram na batida fatal. O acidente que vitimou sogro e genro aconteceu no quilômetro 43 da BR 101, no mesmo município, por volta das 5h desta sexta-feira (22).
Os dois residiam em São Mateus e, segundo familiares, seguiam para Conceição da Barra junto das respectivas esposas. À repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, a família contou que a sogra de Edenilson tinha uma consulta oftalmológica agendada na cidade.
No entanto, na altura do quilômetro 43 da rodovia federal, o carro em que eles estavam colidiu frontalmente com um ônibus. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, Edenilson e João foram a óbito no local do acidente. As esposas foram encaminhadas ao hospital e passam bem, segundo a família.
Ainda de acordo com apurações da reportagem da TV Gazeta, 34 passageiros estavam no ônibus no momento do acidente, mas não houve feridos entre eles.
A concessionária informou que a pista chegou a ficar interditada totalmente no local, das 7h30 às 9h, para trabalho da perícia. Segundo a Polícia Civil, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Com informações da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta