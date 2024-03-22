Sogro e genro perdem a vida em acidente com ônibus em Conceição da Barra

João Lopes de Oliveira (à esquerda) e Edenilson Alves Miranda (à direita) morreram em acidente na BR 101, em Conceição da Barra Crédito: Acervo pessoal

Os dois residiam em São Mateus e, segundo familiares, seguiam para Conceição da Barra junto das respectivas esposas. À repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, a família contou que a sogra de Edenilson tinha uma consulta oftalmológica agendada na cidade.

No entanto, na altura do quilômetro 43 da rodovia federal, o carro em que eles estavam colidiu frontalmente com um ônibus. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, Edenilson e João foram a óbito no local do acidente. As esposas foram encaminhadas ao hospital e passam bem, segundo a família.

Ainda de acordo com apurações da reportagem da TV Gazeta, 34 passageiros estavam no ônibus no momento do acidente, mas não houve feridos entre eles.

Duas pessoas morreram após colisão entre carro e ônibus em Conceição da Barra Crédito: Divulgação | PRF

A concessionária informou que a pista chegou a ficar interditada totalmente no local, das 7h30 às 9h, para trabalho da perícia. Segundo a Polícia Civil, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.