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Tragédia

Produtor rural é atacado por vaca e morre no interior de Ecoporanga

José Justino, de 74 anos, foi atingido pelo animal na região do tórax; ele havia saído para procurar pela vaca e a encontrou ao lado do bezerro recém-nascido, momento em que ocorreu o ataque

Publicado em 22 de Março de 2024 às 13:35

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

22 mar 2024 às 13:35
Homem morre após ser atacado por vaca em Ecoporanga
José Justino, de 74 anos, morreu após ser atingido por uma vaca em Ecoporanga Crédito: Acervo pessoal
Um homem morreu após ser atacado por uma vaca na localidade de Santa Terezinha, zona rural de Ecoporanga, no Noroeste capixaba, na quinta-feira (21). Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta, José Justino, de 74 anos, foi atingido pelo animal na região do tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. 
Em conversa com a reportagem, familiares relataram contaram que ele havia saído pela propriedade rural para procurar pelo animal, que estava prestes a parir. Em certo momento, ele encontrou a vaca ao lado do bezerro, que havia nascido pela madrugada. No entanto, quando foi tentar chegar perto do filhote, a vaca o atacou.
A família ainda contou à reportagem da TV Gazeta que o animal era dócil. Eles desconfiam que a vaca achou que Seu José queria pegar o bezerro, por isso ocorreu o ataque. 

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