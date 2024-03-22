Produtor rural é atacado por vaca e morre no interior de Ecoporanga

Um homem morreu após ser atacado por uma vaca na localidade de Santa Terezinha, zona rural de Ecoporanga, no Noroeste capixaba, na quinta-feira (21). Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta, José Justino, de 74 anos, foi atingido pelo animal na região do tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.
Em conversa com a reportagem, familiares relataram contaram que ele havia saído pela propriedade rural para procurar pelo animal, que estava prestes a parir. Em certo momento, ele encontrou a vaca ao lado do bezerro, que havia nascido pela madrugada. No entanto, quando foi tentar chegar perto do filhote, a vaca o atacou.
A família ainda contou à reportagem da TV Gazeta que o animal era dócil. Eles desconfiam que a vaca achou que Seu José queria pegar o bezerro, por isso ocorreu o ataque.