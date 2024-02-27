Sobrevivente de carro esmagado na BR 262 narra detalhes: "Foi um milagre"

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menino foi resgatado ileso, somente com lesões leves. Já a babá ficou presa às ferragens, e para o socorro dela foi necessário o auxílio de um caminhão munck (utilizado em ambientes de trabalho pesado, como canteiros de obras) e um guincho para içar o veículo pesado.

Acidente deixou duas pessoas feridas em Marechal Floriano

À CBN Vitória, Waldete Santos contou o que viu momentos antes da carga de sucata cair sobre o Peugeot 2008. Segundo a babá, ela percebeu que a carreta já estava torta, mas não acreditou que sofreria o acidente.

"Na hora, até comentei isso com o 'rapazinho', que estava atrás. Acabei decidindo seguir, devagarinho, até que comecei a gritar, dizendo que estava tombando. Peguei o volante, girei para o lado... Mas só lembro da pancada mesmo. Depois, pouca coisa ficou na minha cabeça. Só fui perceber que tinha alguma coisa acontecendo quando vi minha mão com sangue", relatou.

"Falaram que eu cheguei a dizer que estava sonhando. [...] No pedacinho que sobrou do carro, estava eu e ele. O resto, destruído. Vi sucata; só isso" Waldete Santos - Vítima de acidente na BR 262

Todo o procedimento de resgate da mulher durou mais de três horas. Por conta dos ferimentos, Waldete foi levada de helicóptero a um hospital da Grande Vitória.

Quadro de saúde

Ainda conforme relatou a babá, o quadro de saúde dela é estável. Waldete precisou fazer uma cirurgia no fêmur na manhã desta terça (27), mas passa bem. Já o menino, de nove anos, segundo ela, carrega uma marca do acidente no corpo: a do cinto de segurança, devido à força do impacto da colisão.