Sobrevivente de carro esmagado na BR 262 narra detalhes: "Foi um milagre"

Após ter o carro que dirigia esmagado por uma carreta na BR 262, em Marechal Floriano, região Serrana do Estado, a babá Waldete Santos, de 33 anos, acredita que foi salva por um milagre. Internada no hospital, ela contou dos poucos momentos que se lembra do acidente para o apresentador Mário Bonella, da CBN Vitória, nesta terça-feira (27). Além dela, uma criança de nove anos, de quem cuidava, estava dentro do veículo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menino foi resgatado ileso, somente com lesões leves. Já a babá ficou presa às ferragens, e para o socorro dela foi necessário o auxílio de um caminhão munck (utilizado em ambientes de trabalho pesado, como canteiros de obras) e um guincho para içar o veículo pesado.
Acidente deixou duas pessoas feridas em Marechal Floriano
À CBN Vitória, Waldete Santos contou o que viu momentos antes da carga de sucata cair sobre o Peugeot 2008. Segundo a babá, ela percebeu que a carreta já estava torta, mas não acreditou que sofreria o acidente.
"Na hora, até comentei isso com o 'rapazinho', que estava atrás. Acabei decidindo seguir, devagarinho, até que comecei a gritar, dizendo que estava tombando. Peguei o volante, girei para o lado... Mas só lembro da pancada mesmo. Depois, pouca coisa ficou na minha cabeça. Só fui perceber que tinha alguma coisa acontecendo quando vi minha mão com sangue", relatou.
"Falaram que eu cheguei a dizer que estava sonhando. [...] No pedacinho que sobrou do carro, estava eu e ele. O resto, destruído. Vi sucata; só isso"
Todo o procedimento de resgate da mulher durou mais de três horas. Por conta dos ferimentos, Waldete foi levada de helicóptero a um hospital da Grande Vitória.
Quadro de saúde
Ainda conforme relatou a babá, o quadro de saúde dela é estável. Waldete precisou fazer uma cirurgia no fêmur na manhã desta terça (27), mas passa bem. Já o menino, de nove anos, segundo ela, carrega uma marca do acidente no corpo: a do cinto de segurança, devido à força do impacto da colisão.
"Conversei com ele hoje, e estava tranquilo, feliz. Foi realmente inacreditável. Consegui sair ilesa daquilo. Impossível não acreditar em milagre", frisou.