Sob o olhar da coruja, trabalhadores recuperam área de restinga em Camburi

Além do embelezamento, dando um tom mais esverdeado em meio ao azul do mar e o amarelo da praia, a vegetação de restinga tem papel importante para a limpeza da cidade, pois evita que o vento carregue areia para a avenida Dante Michelini e, consequentemente, para dentro dos bairros compreendidos, como Jardim da Penha, por exemplo.