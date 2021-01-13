Sob o olhar da coruja, trabalhadores recuperam área de restinga em Camburi

Quem passou pela orla de Camburi, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (13) deve ter notado a presença de colaboradores da Prefeitura da Capital em serviço na faixa de areia. Mas diferentemente da limpeza e manutenção da área, desta vez os trabalhadores se dedicavam em outro tipo de função, muito importante para o meio ambiente e também para a qualidade de vida da cidade.
Além do embelezamento, dando um tom mais esverdeado em meio ao azul do mar e o amarelo da praia, a vegetação de restinga tem papel importante para a limpeza da cidade, pois evita que o vento carregue areia para a avenida Dante Michelini e, consequentemente, para dentro dos bairros compreendidos, como Jardim da Penha, por exemplo.
Os funcionaram trabalhavam na recuperação e plantio de espécies comuns em áreas de restinga, como é toda a extensão dos quase cinco quilômetros da faixa litor ênea de Vitória. Durante o serviço, os servidores municipais foram fiscalizados pelo olhar atento da coruja buraqueira, ave que habita esse bioma e se reproduz em buracos escavados na areia em meio à vegetação.
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Área de restinga em Camburi, Vitória
Vale destacar que além dessa área, próxima ao segundo píer, um pouco mais à frente do Hotel Aruan, a orla de Camburi tem outro espaço em recuperação. Este fica já bem próximo do complexo industrial da Vale, que recupera a região. Esta ação faz parte do plano de ações contido no Termo de Compromisso Ambiental assinado pela mineradora com o Governo do ES, Prefeitura, Ministério Público e Federal. A intervenção deve ser concluída em abril de 2022.