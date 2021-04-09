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Covid-19

Sesa divulgará ocupação de leitos de hospitais da rede privada do ES

A informação foi passada em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira (9). Até então, são apresentadas apenas informações de ocupação de leitos dos hospitais da rede pública e de leitos contratados na rede filantrópica

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 12:41

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

09 abr 2021 às 12:41
Leitos leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra.
Leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. Painel de Ocupação também terá dados de hospitais particulares Crédito: Secom-ES/Divulgação
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que estará disponível a partir desta sexta-feira (9) o painel com informações sobre a ocupação de leitos para tratamento da Covid-19 em hospitais da rede privada do Espírito Santo. A informação foi passada em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira. Até então, são apresentadas apenas informações de ocupação de leitos dos hospitais da rede pública e de leitos contratados na rede filantrópica.
Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, os dados serão disponibilizados para dar mais transparência ao trabalho de combate à doença no Espírito Santo.
"A partir desta sexta-feira (9), nós estaremos publicando o painel de ocupação dos leitos da rede privada do Espírito Santo, garantindo a transparência máxima nas informações produzidas em toda a rede assistencial, seja ela pública, filantrópica ou privada"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

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Nésio disse ainda que o painel, que tinha previsão de ser divulgado durante a semana, foi postergado por alguns hospitais não terem preenchido o chamado Censo de Ocupação de Leitos de forma regular. No entanto, a decisão pela divulgação foi tomada ainda que os dados não estejam completamente preenchidos.
“Nós decidimos a publicação do painel independente das ausências da alimentação de dados por parte de alguns hospitais. Nós vamos divulgar o censo com a totalidade de hospitais que informaram sua real ocupação, e que decidiram dar transparência a situação dos seus hospitais. E também vamos informar quais hospitais não informaram dados para o censo”, explicou.
De acordo com a última atualização do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, ainda sem os dados dos hospitais particulares, a ocupação dos leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no Espírito Santo é de 94,14%. Atualmente, o Estado dispõe de 1.006 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da doença.

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