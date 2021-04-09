Sesa divulgará ocupação de leitos de hospitais da rede privada do ES

Leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. Painel de Ocupação também terá dados de hospitais particulares Crédito: Secom-ES/Divulgação

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, os dados serão disponibilizados para dar mais transparência ao trabalho de combate à doença no Espírito Santo.

"A partir desta sexta-feira (9), nós estaremos publicando o painel de ocupação dos leitos da rede privada do Espírito Santo, garantindo a transparência máxima nas informações produzidas em toda a rede assistencial, seja ela pública, filantrópica ou privada" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

Nésio disse ainda que o painel, que tinha previsão de ser divulgado durante a semana, foi postergado por alguns hospitais não terem preenchido o chamado Censo de Ocupação de Leitos de forma regular. No entanto, a decisão pela divulgação foi tomada ainda que os dados não estejam completamente preenchidos.

“Nós decidimos a publicação do painel independente das ausências da alimentação de dados por parte de alguns hospitais. Nós vamos divulgar o censo com a totalidade de hospitais que informaram sua real ocupação, e que decidiram dar transparência a situação dos seus hospitais. E também vamos informar quais hospitais não informaram dados para o censo”, explicou.