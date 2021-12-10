Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Zika

Sesa alerta gestantes sobre os perigos provenientes do Aedes Aegypti

Este vírus pode ocasionar complicações neurológicas no feto, como a microcefalia, uma malformação congênita em que o cérebro do bebê não se desenvolve de forma adequada
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

10 dez 2021 às 13:12

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 13:12

Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, vírus zika e chikungunya
Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, vírus zika e chikungunya Crédito: Divulgação
Zika, doença transmitida através da picada do Aedes Aegypti, apresenta muitos riscos a população, de modo geral. Inclusive, um risco superior aos demais vírus, como o da dengue e chikungunya. Os problemas, originários da picada do mosquito, apresentam complicações ainda mais elevadas em gestantes.
Este vírus pode ocasionar complicações neurológicas no feto, como a microcefalia, uma malformação congênita em que o cérebro do bebê não se desenvolve de forma adequada.
De acordo com a médica infectologista e referência técnica dos arbovírus, Theresa Cristina Cardoso Silva, as gestantes devem se ater e tomar os cuidados especiais. “A infecção pelo vírus Zika, na maioria dos casos, é branda e tem cura espontânea depois de 10 dias. A preocupação são as complicações neurológicas no feto infectado durante a gestação. É importante que a população tome medidas preventivas contra o mosquito. Além disso, é necessário que as gestantes sempre busquem uma Unidade Básica de Saúde para iniciar o pré-natal, assim que descobrirem a gravidez, e compareçam às consultas regularmente”, explicou.
Nestes períodos chuvosos que o Espírito Santo vem enfrentando, há o aumento de casos de mosquito e, portanto, as gestantes devem tomar algumas precauções. Para tanto, faz-se necessário:
  • Fazer uso de telas em janelas e portas;
  • Usar roupas compridas, com o objetivo de não deixar áreas do corpo expostas para ocorrer a picada do mosquito;
  • Fazer uso de repelente;
  • Ficar preferencialmente, em locais com telas de proteção, mosquiteiros ou outras barreiras disponíveis;
  • Praticar sexo seguro para não transmitir o vírus para o feto.
É fundamental, portanto, que toda a população atue na prevenção de possíveis criadouros do Aedes Aegypti em suas residências, escolas e ambientes de trabalho.

MAIS DE 800 CASOS DE ZIKA EM 2021 NO ES

O Espírito Santo registrou de janeiro a outubro deste ano, 898 casos de Zika. Os dados podem ser confirmados através do boletim semanal divulgado pela equipe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, da Secretaria da Saúde (Sesa), nesta quinta-feira (09).
Além disso, o boletim apresenta a incidência da dengue e chikungunya. Foram confirmados 14.065 e 2.981 casos, respectivamente, no mesmo período.

Veja Também

Ômicron pode ter parte de vírus do resfriado e causar mais reinfecções

Covid-19: ES registra 13.233 mortes e 624.072 casos confirmados

OMS diz que proteção de vacinas contra Covid-19 é de seis meses

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gestação gravidez Aedes Aegypti Dengue Zika vírus Chikungunya
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados