Sesa alerta gestantes sobre os perigos provenientes do Aedes Aegypti

Este vírus pode ocasionar complicações neurológicas no feto, como a microcefalia, uma malformação congênita em que o cérebro do bebê não se desenvolve de forma adequada.

De acordo com a médica infectologista e referência técnica dos arbovírus, Theresa Cristina Cardoso Silva, as gestantes devem se ater e tomar os cuidados especiais. “A infecção pelo vírus Zika, na maioria dos casos, é branda e tem cura espontânea depois de 10 dias. A preocupação são as complicações neurológicas no feto infectado durante a gestação. É importante que a população tome medidas preventivas contra o mosquito. Além disso, é necessário que as gestantes sempre busquem uma Unidade Básica de Saúde para iniciar o pré-natal, assim que descobrirem a gravidez, e compareçam às consultas regularmente”, explicou.