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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 13.233 mortes e 624.072 casos confirmados

Estado registrou cinco novos óbitos e 343 novas infecções em 24 horas, conforme dados atualizados nesta quinta-feira (9) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2021 às 18:12

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 18:12

Espírito Santo chegou ao total de 13.233 mortes e 624.072 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados cinco novos óbitos e 343 novas infecções, conforme dados divulgados na tarde desta quinta-feira (9) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus: ES registrou 554 curados da Covid-19 em 24h Crédito: Pixabay
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.242. Na sequência, aparece Vila Velha (78.481), seguida por Vitória (68.204) e Cariacica (47.815). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.101), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.763 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.978. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.105 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 2,28 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 602.029, sendo 554 novas curas em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

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