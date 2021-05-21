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Serra disponibiliza site para moradores que aguardam 2ª dose da Coronavac

Com isso, os moradores não precisarão mais ir às Unidades de Saúde para se cadastrar. Quem já fez o cadastro presencialmente não precisa preencher o formulário

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2021 às 20:13
Vacina Coronavac
Formulário deve ser preenchido por moradores que aguardam a segunda dose da Coronavac Crédito: Carlos Alberto Silva
Moradores do município da Serra que ainda não tomaram a segunda dose da vacina Coronavac, imunizante contra a Covid-19, poderão preencher um formulário disponibilizado pela prefeitura e, com isso, não precisarão mais ir às Unidades de Saúde para se cadastrar.
Serra disponibiliza site para moradores que aguardam segunda dose da Coronavac
A Prefeitura Municipal da Serra esclarece que quem já fez o cadastro presencialmente não precisa preencher o formulário, e diz que o agendamento será priorizado para as pessoas que estão aguardando a segunda dose por mais tempo.

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COMO SE CADASTRAR

Para fazer o cadastro, basta clicar acessar link e preencher todos os campos de informação do formulário corretamente e aguardar a disponibilização da listagem dos moradores convocados para a vacina no site da prefeitura, ou o contato da Unidade de Saúde de referência.
Com esse cadastro, a secretaria informa que vai gerar uma lista com os nomes das pessoas que será divulgada semanalmente no site da prefeitura, com a ordem de prioridade para quem tem o maior intervalo entre a primeira dose da vacina.
“Estamos adotando essa estratégia para que o usuário não precise ir às Unidades de Saúde e ter maior transparência das informações”, falou a subsecretária de Atenção à Saúde, Karina Daleprani.
Ela explicou também da necessidade em adotar essa a estratégia. “Com a utilização do link, o usuário faz o seu cadastro e vai até à Unidade somente para tomar a vacina”.
É necessário ressaltar que quem não tem acesso à internet ou tem alguma dificuldade de acesso, o cadastro poderá ser feito nas Unidades de Saúde pessoalmente.

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