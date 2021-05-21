Serra disponibiliza site para moradores que aguardam 2ª dose da Coronavac

Formulário deve ser preenchido por moradores que aguardam a segunda dose da Coronavac Crédito: Carlos Alberto Silva

Moradores do município da Serra que ainda não tomaram a segunda dose da vacina Coronavac, imunizante contra a Covid-19, poderão preencher um formulário disponibilizado pela prefeitura e, com isso, não precisarão mais ir às Unidades de Saúde para se cadastrar.

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A Prefeitura Municipal da Serra esclarece que quem já fez o cadastro presencialmente não precisa preencher o formulário, e diz que o agendamento será priorizado para as pessoas que estão aguardando a segunda dose por mais tempo.

COMO SE CADASTRAR

Para fazer o cadastro, basta clicar acessar link e preencher todos os campos de informação do formulário corretamente e aguardar a disponibilização da listagem dos moradores convocados para a vacina no site da prefeitura, ou o contato da Unidade de Saúde de referência.

Com esse cadastro, a secretaria informa que vai gerar uma lista com os nomes das pessoas que será divulgada semanalmente no site da prefeitura, com a ordem de prioridade para quem tem o maior intervalo entre a primeira dose da vacina.

“Estamos adotando essa estratégia para que o usuário não precise ir às Unidades de Saúde e ter maior transparência das informações”, falou a subsecretária de Atenção à Saúde, Karina Daleprani.

Ela explicou também da necessidade em adotar essa a estratégia. “Com a utilização do link, o usuário faz o seu cadastro e vai até à Unidade somente para tomar a vacina”.