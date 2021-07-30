Serra abre novo agendamento para 1ª e 2ª doses contra a Covid-19

Estudos indicam impacto da vacinação na diminuição da transmissão do vírus Crédito: Govsp

De acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas 4.215 vagas para primeira dose de pessoas com 32 anos ou mais sem comorbidades, trabalhadores da área de Educação, de Segurança, de Salvamento, e das Forças Armadas e do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

A segunda dose da vacina está voltada para o grupo de pessoas que recebeu a primeira dose de CoronaVac/Butantan e de quem foi imunizado até 24 de maio com a Covishield/Fiocruz/AstraZeneca.

INFLUENZA

. A campanha de vacinação contra a gripe continua, e o município da Serra está com vagas também nesta sexta (30). Serão 1.716 vagas para o público em geral com idades acima de seis meses de vida. O acesso para agendar a dose contra influenza será às 20h, no site