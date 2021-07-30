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Vacinação

Serra abre novo agendamento para 1ª e 2ª doses contra a Covid-19

A marcação será realizada a partir das 18h desta sexta-feira (30). O município está com vagas também para vacinação contra gripe

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 16:51

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

30 jul 2021 às 16:51
Estudos indicam impacto da vacinação na diminuição da transmissão do vírus
Estudos indicam impacto da vacinação na diminuição da transmissão do vírus Crédito: Govsp
Prefeitura da Serra abre novo agendamento para vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (30). Os imunizantes são para primeira e segunda doses e a marcação será realizada a partir das 18h, pelo site do órgão
De acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas 4.215 vagas para primeira dose de pessoas com 32 anos ou mais sem comorbidades, trabalhadores da área de Educação, de Segurança, de Salvamento, e das Forças Armadas e do Sistema Único de Assistência Social (Suas).
A segunda dose da vacina está voltada para o grupo de pessoas que recebeu a primeira dose de CoronaVac/Butantan e de quem foi imunizado até 24 de maio com a Covishield/Fiocruz/AstraZeneca.

INFLUENZA

A campanha de vacinação contra a gripe continua, e o município da Serra está com vagas também nesta sexta (30). Serão 1.716 vagas para o público em geral com idades acima de seis meses de vida. O acesso para agendar a dose contra influenza será às 20h, no site.
A secretária de saúde informa que, como as duas campanhas acontecem simultaneamente, é necessário dar um intervalo de 14 dias, entre uma vacina e outra.

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