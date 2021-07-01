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Seringa "estoura" durante aplicação de vacina contra a Covid-19 na Serra

Erro de aplicação aconteceu durante o mutirão de vacinação no Pavilhão de Carapina nesta quarta-feira (30); o caso foi confirmado pela Secretaria da Saúde de Estado (Sesa)

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 21:09

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 jun 2021 às 21:09
Seringa estoura durante aplicação de vacina contra a Covid-19 na Serra
Seringa estoura durante aplicação de vacina contra a Covid-19 na Serra Crédito: Reprodução
Uma seringa "estourou" durante a aplicação da vacina contra a Covid-19 em uma mulher na Serra nesta quarta-feira (30). O caso aconteceu no mutirão de imunização promovido pela prefeitura no Pavilhão de Carapina. O ocorrido foi confirmado pela Secretaria da Saúde de Estado (Sesa).
A reportagem de A Gazeta recebeu um vídeo que mostra o momento em que a aplicadora insere a seringa no braço da mulher. Logo depois, a ampola "estoura", a seringa aparece desencaixada e todo o conteúdo vaza. É possível ver o líquido do imunizante que estava dentro da seringa caindo. Veja as imagens:
Nas imagens, também é possível observar que a aplicadora parece não admitir o erro e diz para a mulher que a imunização foi realizada normalmente. A mulher pergunta se a vacinação "acabou", no que a aplicadora responde que "a saída é por ali".
A seringa possui um bico para encaixe e, ao encaixar, tem sistema de rosquear para apertar e impedir que se solte da seringa. Aparentemente, ocorreu uma falha nesse mecanismo.
Demandada, a Sesa explicou que foi comunicada pela Prefeitura da Serra sobre um erro de imunização ocorrido durante o mutirão de vacinação realizado no município, sem dar mais detalhes sobre qual foi o erro. A pasta diz também que orientou a prefeitura e as providências em relação à usuária serão adotadas, mas não informou quais.
A reportagem tentou contato com a Prefeitura da Serra desde às 18h40, mas o e-mail não foi respondido e as ligações não foram atendidas. Às 21h56, a prefeitura informou apenas que "a pessoa recebeu uma nova dose da vacina para garantir a sua imunização".

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