Seringa estoura durante aplicação de vacina contra a Covid-19 na Serra Crédito: Reprodução

A reportagem de A Gazeta recebeu um vídeo que mostra o momento em que a aplicadora insere a seringa no braço da mulher. Logo depois, a ampola "estoura", a seringa aparece desencaixada e todo o conteúdo vaza. É possível ver o líquido do imunizante que estava dentro da seringa caindo. Veja as imagens:

Your browser does not support the video tag.

Nas imagens, também é possível observar que a aplicadora parece não admitir o erro e diz para a mulher que a imunização foi realizada normalmente. A mulher pergunta se a vacinação "acabou", no que a aplicadora responde que "a saída é por ali".

A seringa possui um bico para encaixe e, ao encaixar, tem sistema de rosquear para apertar e impedir que se solte da seringa. Aparentemente, ocorreu uma falha nesse mecanismo.

Demandada, a Sesa explicou que foi comunicada pela Prefeitura da Serra sobre um erro de imunização ocorrido durante o mutirão de vacinação realizado no município, sem dar mais detalhes sobre qual foi o erro. A pasta diz também que orientou a prefeitura e as providências em relação à usuária serão adotadas, mas não informou quais.