Seletivos do Transcol sem prazo para voltar a rodar na Grande Vitória
Toda a frota do Sistema Transcol 1.430 coletivos está em operação na Grande Vitória, de acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), mas neste quantitativo não estão os ônibus seletivos. E para os usuários que faziam uso dessas linhas antes da suspensão devido à pandemia do novo coronavírus, a notícia ainda não é boa: não há prazo para que os veículos retornem às ruas.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (8), o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que existem situações impeditivas para que os ônibus seletivos voltem a operar.
"Sobre o retorno dos seletivos, não há ainda uma previsão. Temos uma demanda grande por motoristas, que foram afastados e precisam voltar ao sistema. Então estamos fazendo toda uma avaliação para ver quando será possível. No momento ainda temos uma demanda 40% menor de passageiros circulando, e já temos 100% da frota do Transcol operando. Nossos esforços foram concentrados neste sentido para ao longo do ano definirmos como será a operação em relação aos seletivos", detalhou Damasceno, sem estipular uma possível data.
Na capital do Estado, onde também há linhas seletivas, o serviço também não foi normalizado. O secretário, entretanto, deixou claro que a volta do transporte em Vitória independe do retorno dos seletivos do Sistema Transcol.