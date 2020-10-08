Seletivos do Transcol sem prazo para voltar a rodar na Grande Vitória

"Sobre o retorno dos seletivos, não há ainda uma previsão. Temos uma demanda grande por motoristas, que foram afastados e precisam voltar ao sistema. Então estamos fazendo toda uma avaliação para ver quando será possível. No momento ainda temos uma demanda 40% menor de passageiros circulando, e já temos 100% da frota do Transcol operando. Nossos esforços foram concentrados neste sentido para ao longo do ano definirmos como será a operação em relação aos seletivos", detalhou Damasceno, sem estipular uma possível data.