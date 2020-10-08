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Faltam motoristas

Seletivos do Transcol sem prazo para voltar a rodar na Grande Vitória

'Temos uma demanda grande por motoristas, que foram afastados e precisam voltar ao sistema', disse o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 09:42

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 09:42

Ônibus seletivo: sistema foi implantado há 23 anos na Grande Vitória
Os ônibus seletivos estão suspensos desde o início da pandemia do novo coronavírus e o Governo ainda não estipulou um prazo para que voltem a operar Crédito: Governo do ES
Seletivos do Transcol sem prazo para voltar a rodar na Grande Vitória
Toda a frota do Sistema Transcol  1.430 coletivos  está em operação na Grande Vitória, de acordo com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), mas neste quantitativo não estão os ônibus seletivos. E para os usuários que faziam uso dessas linhas antes da suspensão devido à pandemia do novo coronavírus, a notícia ainda não é boa: não há prazo para que os veículos retornem às ruas.

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Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (8), o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que existem situações impeditivas para que os ônibus seletivos voltem a operar.
"Sobre o retorno dos seletivos, não há ainda uma previsão. Temos uma demanda grande por motoristas, que foram afastados e precisam voltar ao sistema. Então estamos fazendo toda uma avaliação para ver quando será possível. No momento ainda temos uma demanda 40% menor de passageiros circulando, e já temos 100% da frota do Transcol operando. Nossos esforços foram concentrados neste sentido para ao longo do ano definirmos como será a operação em relação aos seletivos", detalhou Damasceno, sem estipular uma possível data.
Na capital do Estado, onde também há linhas seletivas, o serviço também não foi normalizado. O secretário, entretanto, deixou claro que a volta do transporte em Vitória independe do retorno dos seletivos do Sistema Transcol.

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