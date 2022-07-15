Secretário de Saúde atualiza panorama da Covid e da varíola dos macacos no ES

Em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (15), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, atualiza o panorama da Covid-19 no Estado. Entre os fatos recentes, o governo do Estado anunciou, na quinta-feira (14), o segundo reforço da vacina, quarta dose, para aplicação em toda a população com 18 anos ou mais a partir desta sexta-feira (15). Nesta semana também a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que tem estoque de Coronavac para iniciar a vacinação em crianças de três a cinco anos, após aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Para iniciar a vacinação no Estado, no entanto, a secretaria afirmou que aguarda as diretrizes do Ministério da Saúde. Acompanhe, ao vivo, acima.