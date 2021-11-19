São Mateus será capital do Espírito Santo por um dia; entenda

No Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado neste sábado (20), o município de São Mateus será a capital simbólica do Espírito Santo . A data escolhida faz referência ao dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, morto em 1695, e o objetivo é de propor discussões e debates na perspectiva de combate ao racismo e às desigualdades sociais no Brasil

São Mateus será a capital simbólica do Espírito Santo no Dia Nacional da Consciência Negra Crédito: Prefeitura de São Mateus | Divulgação

O ato é previsto pela Lei nº 8.790, de 2007, e faz parte da programação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH) para o mês de novembro. Marília Silveira, secretária de Cultura de São Mateus e doutoranda em História Social das Relações Políticas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explica a relação histórica do município com a data.

“A história da cidade de São Mateus foi marcada pelo processo que escravizou africanos, ou seja, essas pessoas foram “arrancadas” de suas terras e, na localidade, tratadas como escravas. Existe uma grande quantidade de comunidades remanescentes de quilombos no município”, afirma.

A formação de quilombos foi um dos caminhos encontrados pelos escravos para resistirem e buscarem suas liberdades. A secretária Municipal de Cultura relata que São Mateus conta com uma diversidade cultural muito rica, com jongo, reis de boi, ticumbi e várias outras manifestações populares.

Para Marília Silveira, dar visibilidade à cultura quilombola no município é um passo a mais para romper muitas diferenças e discriminações raciais que ainda existem no país.