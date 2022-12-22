Sábios que visitaram Jesus não eram três, nem reis nem magos; veja vídeo

O Natal é, possivelmente, a data mais importante no calendário cristão, justamente por comemorar o nascimento de Jesus. Esse é um dos eventos mais conhecidos não só pelos religiosos, mas por toda a humanidade.

Uma das histórias sobre o menino Jesus envolve sábios que saíram do Oriente para presentear o futuro salvador. Muitos acreditam que esses visitantes eram três Reis Magos e que foram guiados por uma estrela até a manjedoura onde havia acabado de nascer i filho de Deus.

A reportagem de A Gazeta apurou essa história milenar e descobriu, na própria Bíblia, fatos que podem surpreender até quem acredita conhecer bem essa história. Assista ao vídeo acima que explica quem são esses personagens.