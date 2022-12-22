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Especial de Natal

Sábios que visitaram Jesus não eram três, nem reis nem magos; veja vídeo

Uma das histórias mais contadas e conhecidas de toda a humanidade ainda pode guardar curiosidades; veja o vídeo sobre os personagens famosos que levaram presentes para o menino Jesus

Felipe Sena

Estagiário

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 18:01

Publicado em

22 dez 2022 às 18:01
O Natal é, possivelmente, a data mais importante no calendário cristão, justamente por comemorar o nascimento de Jesus. Esse é um dos eventos mais conhecidos não só pelos religiosos, mas por toda a humanidade.
Uma das histórias sobre o menino Jesus envolve sábios que saíram do Oriente para presentear o futuro salvador. Muitos acreditam que esses visitantes eram três Reis Magos e que foram guiados por uma estrela até a manjedoura onde havia acabado de nascer i filho de Deus. 
A reportagem de A Gazeta apurou essa história milenar e descobriu, na própria Bíblia, fatos que podem surpreender até quem acredita conhecer bem essa história. Assista ao vídeo acima que explica quem são esses personagens.
Guiados por uma estrela, os reis magos levaram presentes para Jesus
Guiados por uma estrela, os sábios levaram presentes para Jesus Crédito: Pixabay

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