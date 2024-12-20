'Efeito verão': Natal será com calor, tempo nublado e chuva no ES

Calor não deve dar trégua, mas há previsão de chuva para o Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A chegada do Natal significa, necessariamente, a chegada do tempo chuvoso. As festas são celebradas anualmente entre os dias 24 e 25 de dezembro, e o verão é inaugurado dias antes. Em 2024, a estação começa no sábado (21), e a previsão do tempo indica que as cidades do Espírito Santo já sentirão o efeito da estação mais quente do ano com tempo abafado e chance de chuva.

Segundo os institutos de meteorologia, a chegada do verão não deve provocar grandes mudanças no tempo no Espírito Santo. Isso porque, nas últimas semanas, o Estado já tem experimentado algo parecido: céu entre muitas nuvens e com chuva fraca.

"A ausência de nebulosidade ajuda a aquecer o tempo, o sol aparece em alguns momentos. Mas há previsão de pancadas de chuva, algo típico do verão. De domingo para segunda, haverá mais nebulosidade, o que pode aumentar a chance de chuva" Olívio Bahia - Meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

O especialista explica que entre segunda (23) e quarta (25), período em que se comemora o Natal, haverá mais nebulosidade. Isso significa que há previsão de chuva para o período. Não há detalhes sobre o volume de chuva previsto, tampouco se alguma região será mais ou menos afetada.

Na avaliação de Olívio Bahia, a previsão do tempo está "dentro da normalidade", considerando que o verão apresenta uma característica de período chuvoso.

"É difícil prever onde a chuva realmente vai ocorrer, mas há, sim, previsão. Sudeste é sempre uma área que inspira cuidados, pela atuação dos sistemas meteorológicos e pela topografia da região. A situação pouco muda até a virada do ano no Espírito Santo. Condição de chuva deve permanecer", explica o meteorologista.

TV Gazeta, o especialista reforçou que no período entre dezembro e março haverá aumento de calor. Conforme explicado pelo meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) Hugo Ramos, a chegada da chuva não significa diminuição da temperatura. Em entrevista à, o especialista reforçou que no período entre dezembro e março haverá aumento de calor.

"A temperatura fica mais quente. Estamos passando por um efeito global, com temperaturas acima da média. Os modelos climáticos apontam para temperaturas mais altas até março", afirma Hugo Ramos.